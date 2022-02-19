疫情｜內地增80宗本土確診　廣東6市及北京再錄26宗香港輸入

據國家衛健委通報，內地周五（18日）新增137宗新冠肺炎確診個案，其中80宗屬於本土個案。而廣東再錄得22宗由香港輸入的陽性個案（含無症狀感染者）、北京亦錄得4宗由香港輸入的確診個案。



本土個案方面，新增的80宗確診分別是內蒙古46宗，其中呼和浩特市42宗、包頭市4宗；江蘇19宗，均在蘇州市；遼寧8宗，均在葫蘆島市；廣東3宗，均在深圳市；雲南3宗，其中德宏傣族景頗族自治州2宗、紅河哈尼族彜族自治州1宗；浙江1宗，在紹興市。其中8宗由無症狀感染者轉為確診，包括江蘇6宗，雲南2宗。

另外，新增37宗無症狀感染者，其中15宗為本土感染，分別是江蘇9宗，其中蘇州市7宗、無錫市2宗；雲南4宗，均在德宏傣族景頗族自治州；黑龍江2宗，均在黑河市。

廣東方面，新增3宗本土確診均為深圳報告，其中1宗是入境旅客隔離酒店工作人員，為早前確診個案的密切接觸者，在集中隔離觀察中被發現確診；另外2宗為動核酸檢測中發現。深圳市疾控中心已完成早前14宗確診個案的基因組測序，結果均為Omicron變異株（BA.2進化分支），且14人屬於同一傳播鏈。

而廣東省錄得22宗境外輸入確診個案及5宗無症狀感染者，其中22宗是由香港輸入，深圳佔最多有12宗，其餘10宗分布在東莞、佛山、珠海、中山、惠州。

此外，北京亦新增4宗境外輸入個案，患者均由香港抵京，臨床分型均為輕型個案，目前當局已展開流行病學調查。