疫情｜深圳擬加強管控跨境貨車　限時段指定口岸入境且「全接駁」

深圳傳媒引述深圳市交通局消息，為保障供港物資和粵港兩地跨境物流的安全順暢，深圳將對跨境貨車司機、內地接駁司機，以及相關車輛的疫情防控實施提級管理，實施「三點一線」（口岸點、作業點、住宿點，以及沿線高速服務區等交通節點）全閉環管理，並在口岸區域建設入境司機防疫設施。

報道稱，相關工作方案正在全力制定中，目的是推動「優數量、限時段、定口岸」全接駁管理。



據深圳市交通運輸局有關方面負責人指，是按照省政府要求對跨境運輸的管理提檔升級，要求每一個作業點、接駁點或者交通節點的工作人員，均對跨境貨車司機的身份進行核實，確保其在管控範圍之內。同時，對於跨境車輛，管理部門也會通過技術手段實時監測。一旦車輛在「三點一線」場所之外超過15分鐘，便就會有不同層級的報警。工作人員更會通過短信、電話以及趕赴現場進行核查，確保車輛在管控範圍內。同時，將實施「全接駁」方案，跨境貨車將限量預約入境。

該方案對對跨境貨車司機、內地接駁司機，以及相關車輛的疫情防控實施提級管理。（視覺中國）

報道提到，為順利推進即將實施的提級管控方案，市交通局將完善口岸區域的接駁點和設施。除深圳灣口岸、皇崗口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸4個接駁點外，全市其他14個接駁點將暫停運作。此外，在口岸和現有接駁點之間會設置專用通道，加裝硬隔離設施，入境車輛按指定路線進入口岸接駁點，在接駁點對車輛進行統一消殺，屬地公安機關會強化接駁點現場管理。

同時，報道稱當局還將研究實施「水上接駁」，利用現有港口設施，對適合水運的貨物，在深圳港東、西兩個港區設置專門的船舶及車輛綠色通道和專用泊位，確保深港跨境物資優先作業，通過駁船將貨物運往香港。