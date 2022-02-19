疫情｜廣東多間民企馳援香港：檢測機構擴產能　連鎖超市捐蔬菜

香港第五波疫情嚴峻，內地傳媒報道引述廣東省工商聯消息指，在香港疫情爆發後，當地民營企業已經緊急馳援香港抗疫。

例如有廣州本地第三方檢測機構積極調集資源，持續擴大產能，支持香港完成核酸檢測工作。因應內地供港蔬菜等食品供應量不足的問題，亦有廣州民企緊急調配資源，向香港的慈善機構捐贈生鮮蔬菜。



報道介紹，承接包括香港醫管局及多個社區檢測中心的金域醫學，自1月27日開始廣州市金域醫學集團已先後派出兩批合共40名骨幹醫檢人員支援香港金域。為快速應對緊急檢測需求，金域醫學亦已預備2至3套「獵鷹號」硬氣膜實驗室供香港政府調配使用。目前，金域醫學在香港的檢測人員累計已超過70人，核酸檢測產能從日均3.6萬人份提升至7萬人，占目前香港產能的1/3。

廣州金域醫學先後派出兩批合共40名骨幹醫檢人員支援香港金域。（人民網）

報道又稱，正當疫情嚴重影響內地供港蔬菜等食品供應量，導致香港的蔬菜價格一度飆升之際，廣州連鎖超市「錢大媽」緊急調配資源，於2月10日向香港的慈善機構「齊惜福」捐贈2.7噸生鮮蔬菜，包括有娃娃菜、菜心、芥蘭和紅蘿蔔等72個品種。捐贈的蔬菜中，除了會免費派送給街坊和市民，還有少量剩餘透過烹飪製作方式，每天提供3500份熟食便當給基層市民和一線抗疫工作者。

此外，信義集團計劃捐助的10萬個N95口罩、10萬盒快速檢測試劑和4萬盒連花清瘟膠囊，目前已經陸續運抵香港。深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司的數輛滿載新冠抗原檢測試劑的貨車，也已從深圳出發，緊急運往香港。