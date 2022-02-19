懶人包｜內地即將開展新冠疫苗加強劑「溝針」　專家解答六大問題

國家衛健委疾控局副局長吳良有在周六（19日）表示，經國務院聯防聯控機制批准，國衛健委近日已開始部署「序貫加強」（即溝針）免疫接種，重點地區將先行啟動。

內地即將在全國開展新冠疫苗加強劑「溝針」，相關專家特別在同日的新聞發布會上，解答社會大眾關心的六個問題。



甚麼是序貫加強免疫？

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶：序貫免疫在過去我們也應用過這項免疫策略，它是不同技術路線的疫苗按照一定的接種時間間隔，還有接種的劑次，為了進一步提高預防效果，同時也要考慮它的安全性，所採取的一項免疫策略。序貫免疫也是我們免疫策略不斷完善的一個過程，是基於科學證據基礎上提出來的一項決策。

2022年1月9日，福建廈門，市民在體育中心綜合健身館接種新冠疫苗加強劑。（視覺中國）

中國以前開展過序貫加強免疫嗎？

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶：以前我們說到序貫免疫，主要是我們應用的脊髓灰質炎疫苗是減毒活疫苗，也就是大家說的小兒麻痹糖丸，全程接種下來需要4劑次，現在我們接種的疫苗也是完成4劑次，但是前兩劑次是用滅活三價脊髓灰質炎疫苗進行接種，後兩劑次我們用兩價的減毒活疫苗來接種。

在制定序貫免疫策略的過程當中，我們一方面考慮它的保護效果，另一方面，像脊髓灰質炎疫苗採用序貫免疫的程序，更重要的也是考慮進一步降低嚴重不良反應的風險。

為什麼要開展序貫加強免疫？

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴：一般針對常規的容易對付的病毒或者疾病，我們是單一的疫苗使用就夠了，但是對於一些變異性很強又很難對付的病毒，經常是採用序貫免疫的方式。主要是兩個目的：一是不同疫苗之間可以優勢互補，另外個人體質不一樣，可能對某一類疫苗的副作用多一些，這樣我們可以換一個疫苗，可以規避副反應。

2022年1月8日，北京地鐵四惠站，北京市疾病預防控制中心發布的老人接種疫苗的公益海報。（視覺中國）

國外開展新冠疫苗序貫加強免疫接種了嗎？

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶：現在全球接種新冠疫苗技術路線還有很多，病毒也是在不斷變化過程中。基於研究證據的基礎上，在美洲，不管是南美還是北美，還有歐洲、東南亞一些國家，已經開始實施了序貫加強免疫接種。

世界衛生組織支持靈活的同源疫苗和異源疫苗接種計劃。當然，對於考慮異源接種方案的國家，世界衛生組織基於異源接種與同源接種具有同等或更高免疫原性或有效性的背景，以及疫苗可及性等，推薦採用與首劑接種不同技術路線的新冠病毒疫苗進行後續劑次接種。目前，世界衛生組織也在不斷收集積累更多臨床試驗證據，不斷完善同源與異源基礎免疫及加強免疫策略。

序貫加強免疫接種安全性和有效性如何？

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴：我們是在兩類疫苗的基礎上來進行不同技術路線的疫苗的序貫工作，有序進行的，我們的基礎苗主要是滅活疫苗，既可以用滅活苗的同源加強，也可以用腺病毒載體疫苗和蛋白疫苗的異源序貫加強免疫。

首先，它的安全性是有把握的。我們滅活疫苗都是在幾十億劑次的使用當中證實了它的安全性，另外兩種疫苗，在幾千萬上億劑次的使用當中也充分證明了它的安全性。在國際上，世衛組織，還有一些歐美國家已經開展了大量的序貫疫苗接種試驗，包括在我們國家滅活疫苗上加腺病毒載體疫苗、蛋白疫苗、mRNA疫苗的都有，也有倒過來的，在mRNA疫苗基礎上再打別的疫苗，這些研究的結果都是安全的。它的前提，跟我們國家一樣，首先單獨使用疫苗的安全性是有保障的。國家前期已經組織了這方面的研究工作，包括在滅活疫苗的基礎上打腺病毒載體疫苗作為異源的序貫加強，還有用蛋白疫苗作為異源的序貫加強。我們看到了它的免疫原性的結果都是非常好的，中和抗體都是百分之百的陽轉，它的中和抗體滴度也能提得更高，可以起到優勢互補作用，同時它的副作用跟它單獨使用的話，是同樣或者更低，沒有說看到額外的異源序貫更多的副作用反應，它也是安全的。

從這個意義上來講，我們現在在有序開展的工作是安全的，在國內外都顯示了它的效果。這樣一個工作，就為我們原有的免疫屏障的建立提供了一個新手段，使我們建立的免疫屏障更加牢固、更加持久。

2021年8月21日，江蘇南京，中學生接種新冠病毒疫苗。（視覺中國）

接受新冠疫苗序貫加強免疫接種有哪些注意事項？

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶：其實，序貫接種有一些特別的注意事項。第一個，我們在對像的選擇上，因為我們國家不管是疫苗管理法也好，還是預防接種規範也好，對於接種都有相關的規定。關於這次序貫免疫的對像，第一個是18歲以上的人群，第二個是他要完成2劑次的滅活疫苗接種，而且這2劑次接種的是國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司的新冠病毒滅活疫苗。第三個是要全程完成2劑次的接種，而且接種間隔不能短於6個月。第四個是沒有進行過加強免疫，也就是第3針沒有打，這樣幾個條件，我們要嚴格把握。

此外，跟過去我們接種新冠疫苗的注意事項一樣，包括接種之前要了解當地接種的相關規定，因為現在還是疫情流行期，在這個過程中，大家去接種疫苗的時候，要做好個人的防護，包括在接種的時候，要把自己的健康狀況如實向接種醫生反映，由接種醫生判斷他是不是有禁忌症，或者一些緩種的情況。

最後也要提一下，接種疫苗後要留觀30分鐘，發生懷疑與疫苗接種有關的不良反應時，如持續時間較長，症狀比較嚴重的，一是要向接種單位報告，二是要及時就醫。