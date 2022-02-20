寒潮來襲｜廣東福建跌破0℃多地下雪　廈門6℃竟也看到雪花？

20日早晨，廣東省氣象台全省超過75%的氣象監測站點錄得2020年以來最低溫，是廣東今年以來最大範圍低溫記錄。此外，20日福建福州、寧德、南平、三明等地也跌破0℃，福建廣東多地下雪。



此外，福建廈門也有不少市民反映看到雪花。不過，據廈門日報引述氣象專家說法，廈門國家基本氣象站的氣溫20日早晨在6℃左右，市民看到的僅是小雪花。



17日廣東省氣象台曾發布預警指，19日至21日廣東省平均氣溫將下降至7℃到10℃，部份山區將跌至-3°C到0度，出現降雪。20和21日將會是最冷的兩天，部分地區會出現5℃以下的低溫。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室、廣東省應急管理廳於19日晚間九時啟動防凍Ⅳ級應急，農業、電力、民政等部門積極防禦，減少低溫冷雨對民眾生活帶來的不利影響。

廣東省交通部門通報，20日凌晨，京珠北高速公路雲岩段測得最低溫度-2.2℃，部份路段、路肩及橋面已出現結冰現象，不具備安全通行條件。通報指，目前管理部門對易結冰路段預防性撒布融雪劑，隧道口設置了抗冰物資臨時存放點，機械撒布融雪劑車、狂風吹雪車等已待命，隨時可投入使用。

福建省氣象局則指出，2月17日至23日福建省將維持陰雨濕冷天氣，19日夜間到21日，福州、南平、泉州、三明、龍岩、莆田、寧德7市共35個縣（市、區）142個鄉鎮溫度低於0℃且有降水。福建福州、寧德、南平三地20日開始下雪。

另外，有福建廈門市民發現20日天空飄落小小的白點，讓很少看到雪的廈門市民十分開心，「廈門降雪」也一度登上微博熱搜。但據氣象專家表示，20日廈門國家基本氣象站的氣溫在6℃上下，這樣的氣溫很難出現下雪的情況。

氣象專家指出，這樣的溫度存在飄一點點雪花的可能，主要是因為高空中的水氣遇到強冷空氣，凝結成雪降落的過程中，雪尚未融化干淨，低空就會出現小雪飄落的現象。