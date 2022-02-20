廿四節氣｜「雨水」本港氣溫跌至8°C　宜多食大棗菠菜調養脾胃

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月19日為廿四節氣中第2個節氣「雨水」，到底雨水的含義為何？在養生保健上要注意什麼？



雨水是廿四節氣中的第2個節氣，每年2月18日至20日期間，太陽到達黃經330°，此時正是雨水。踏入雨水節氣，太陽的直射點由南半球逐漸向赤道靠近，北半球的日照時數和強度增加，氣溫回升快，此時來自海洋的暖濕空氣開始活躍，漸漸向北與冷空氣相遇，形成降雨。

雨水節氣代表降雨開始，但多以小雨或毛毛細雨為主，由於天氣變化不定，此時是全年寒潮過程出現最多的時節之一。

踏入雨水節氣，貴州各地農民犁田翻地，育苗播種。（新華社）

雨水是春季的節氣，但中國北方大部分地區仍處於寒冬，以黃河中下游及其附近地區為例，全年下雪最大、最多的節氣並非「小雪」、「大雪」、「大寒」等節氣，而是雨水節氣。南方地區的氣溫則維持於10℃左右，西南、江南等地都踏入早春。

除此之外，雨水也是反映農耕文化的反映。所謂「春雨貴如油」，適宜的降水對農作物生長尤其重要，越冬作物在冬季苗體⼩、⽣長慢、需⽔量不⼤，但⾬⽔節氣前後，農作物⽣長逐漸旺盛，需⽔量逐步加⼤，若此時遇到⼲旱，極易影響⽣長和產量。以油菜、冬麥等農作物為例，在返青⽣長時對⽔分的需求量增加，因此春⾬就像油⼀樣珍貴。

在四川，不少地方仍保留雨水節氣的習俗。以「撞拜寄」為例，古時的家長為了讓子女健康成長，於是為他們找乾爹（契爺）；在現今，「撞拜寄」的習俗只在農村保留，城市間一般是朋友或同事相互「拜寄」子女。

冷鋒襲港，天文台發出寒冷天氣警告。（中新社）

踏入雨水節氣，昨日起（19日）氣溫開始下降，至今日（20日）本港氣溫跌至8度，大帽山更跌至0.6度，今早大部分地區錄得超過20毫米雨量。根據香港天文台統計資料，在雨水時節，香港平均最高氣溫為23.9°C，最低只有8.2°C，降雨最多有31毫米雨量。

在雨水節氣中，飲食調養應以調養脾胃和祛風除濕為主，春季肝旺而脾弱，飲食上宜少酸多甜，可多食大棗、菠菜、荸薺、甘蔗等。春季養脾的重點首先在於調暢肝臟，保持肝氣調和順暢，在飲食上要保持均衡，並盡量少吃辛辣食品，多吃新鮮蔬菜等。