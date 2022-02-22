疫情｜香港跨境貨車司機接駁違規且檢測陽性　深圳蛇口多區遭圍封

深圳市南山區疫情辦周一（21日）發通知，因一香港貨櫃車司機接駁違規，經口岸核酸檢測發現為陽性，自2022年2月20日起，深圳南山區在蛇口街道劃定封控區、管控區和防範區。



通知稱，封控區為南山區蛇口街道永樂新村5棟，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」；管控區為南山區蛇口街道永樂新村（除5棟外），實行「人不出區、嚴禁聚集」；防範區為南山區蛇口新街-灣廈路-花果路-招商東路-愛榕路-工業七路-後海濱路-蛇口新街圍合區域（除封控區、管控區外），實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。

通知指，有關措施自2022年2月20日下午2時起執行，後續將根據疫情防控形勢調整。

稍早前報道，深圳口岸辦周一表示，周日至周一再有11名跨境貨車司機核酸檢測陽性，令跨境司機自2月4日以來的染疫人數增至105人。深圳當局已轉送患者至指定醫院隔離治療，並將情況通報香港相關部門，各司機所到場所已完成嚴格消毒，有關密切接觸者已按要求落實管控。

據深圳市衛健委通報，截至今日凌晨，深圳新增6宗本土個案、1宗本土無症狀感染、8宗輸入個案及2宗輸入無症狀感染，全部10名境外輸入感染者均來自香港，抵深後被納入閉環管理或管控範圍，後轉送至深圳市第三人民醫院隔離治療，情況穩定。