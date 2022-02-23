疫情｜深圳公司進行違規跨境貨運　兩名負責人遭立案偵辦

本港疫情持續嚴峻，深圳口岸連續多日錄得有香港跨境貨車司機確診，深圳面對疫情輸入的壓力。

繼深圳昨天（22日）發布消息指一名港籍跨境貨櫃車司機與一名內地司機因違反防疫規定被立案偵辦後，深圳公安局龍崗分局今日（23日）通報稱，一家國際供應鏈公司違反疫情防控管理規定開展境外電商貨物轉運業務並進行跨境貨物運輸作業，警方對該公司兩名相關負責人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵辦。



深圳公安局龍崗分局通報稱，近日，深圳公安機關在開展疫情流調溯源時發現，某國際供應鏈（深圳）有限公司違反疫情防控管理規定開展境外電商貨物轉運業務並進行跨境貨物運輸作業。

通報指，目前該公司員工已全部按照防控規定進行隔離，所在相關區域已被採取管控措施並完成嚴格消殺。公安機關已對該公司及相關責任人汪某（男，47歲）、呂某（男，48歲）以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵辦，並將依法作出處理。

據早前報道，深圳公安局南山分局通報，深圳公安機關20日接口岸管理部門通報，一名港籍跨境貨櫃車司機黃某某存在違反疫情防控規定的行為，其核酸檢測呈陽性。經查，黃某某（男，38歲）於當日凌晨入境作業，後違規與內地司機鄭某某（男，40歲）進行場外接駁，並未按規定入住服務驛站。

目前，黃某某、鄭某某已按防疫規定被隔離，所到相關區域已被劃為封控區、管控區和防範區。公安機關已對兩人涉嫌違法行為立案偵辦，並將依法作出處理。

羅湖升級疫情防疫措施

此外，深圳羅湖區新冠疫情防控指揮部22日發布加強疫情防疫措施的通報，要求全區各類企事業單位及經營場所全部工作人員，須持48小時內核酸檢測陰性證明或當日核酸採樣憑證（記錄）才能進入。

全區所有社區小區、城中村出入口嚴格落實測溫、掃碼、亮碼、戴口罩等防控措施，須持48小時內核酸檢測陰性證明或當日核酸採樣憑證（記錄）才能進入。全區外賣、快遞、配送、保安、保潔、家政等行業人員需嚴格落實行業核酸檢測要求，定期進行全員檢測，憑48小時內核酸檢測陰性證明接單。