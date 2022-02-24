新冠肺炎｜內地增近300人染疫　117宗病例及無症狀感染者來自香港

據國家衛健委最新通報，內地在周三（23日）新增186宗確診病例，其中101宗為境外輸入病例，85宗為本土病例。

另據廣東、北京、上海、四川衛健委公布的詳情，四地共有多達119人是來自香港的確診病例及無症狀感染者。



據通報，101宗境外輸入病例分別為廣東的44宗、上海的24宗、北京的7宗、福建的6宗、廣西的5宗、湖北的4宗、吉林的3宗、四川的3宗、雲南的2宗、甘肅的2宗、天津的1宗。85宗本土病例則為內蒙古有40宗，其中呼和浩特市有37宗、包頭市有3宗；湖北有10宗，均在武漢市；遼寧有8宗，均在葫蘆島市；廣東有8宗，均在深圳市；四川有6宗，均在成都市；江蘇有3宗，均在蘇州市；廣西有3宗，均在防城港市；雲南有3宗，其中臨滄市有2宗、紅河哈尼族彝族自治州有1宗；北京有2宗，均在西城區；山西有2宗，其中晉中市有1宗、忻州市有1宗。

全國共錄得有新增112宗無症狀感染者，其中境外輸入有88宗，本土有24宗。

值得一提是，遼寧葫蘆島市的疫情反彈，經對確診病例樣本的病毒基因測序，確認屬於Delta變種病毒，而通過對患者的流行病學調查和臨床症狀分析，發現疫情有多個特點，包括病毒載量高及傳播性強，其中一名患者的傳播鏈條更是「1傳65」。