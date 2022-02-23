疫情｜陳時中：台灣最快下半年開放出境旅遊　憂香港疫情處於高點

台灣新冠肺炎疫情降温，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（23日）表示，近期將著手規劃出境旅遊的SOP（標準作業程序），等外地疫情降溫、重症死亡數都能獲控制時，就是時機成熟的時候，最快下半年有機會開放。

陳時中又表示，周邊地區疫情仍處於高點是目前比較令人擔憂的事，包括香港、日本、韓國等。



中央社報道指，台灣預計3月中鬆綁入境檢疫措施，除了將入境檢疫天數從14天減至10天，也將開放商務人士赴台。陳時中今日接受網絡電台專訪時表示，若商務人士開放順利，預計下半年有機會開放境外旅遊。

陳時中在疫情記者會中被問到相關規劃時表示，近期將著手訂定出境相關的SOP（標準作業程序）和規劃，等到時機成熟就可以開放。

被問及何時才是「時機成熟」時，陳時中表示，未來等到確診數變少、外地疫情降溫，尤其是重症死亡個案都能獲得控制時，就是比較安心的時候，自然就會開放。

至於台灣何時能和外地一樣，讓染疫輕症患者在家中吃藥治療。陳時中回應稱，這情形不是不可能，但現階段時機未到，必須一步一步來。

在商務人士入境方面，台灣經濟部長王美花今天表示，未來商務客只要拿到相關證明或邀請，到外館申請簽證就能入境，不用再以專案形式申請。