烏克蘭局勢｜山東小伙基輔直播：機場跑道炸毀　包機回國要逾百萬

烏克蘭陷入緊張局勢，擁有中國國籍、生活在烏克蘭首都基輔的山東泰安人杰森，近日就在中國的網絡平台上，直播分享目前的生活狀況。

杰森提到，機場跑道已經被炸毀，而單獨從基輔包機到上海的費用，將高達105.5萬元（人民幣．下同）。



杰森表示，2月24日早上醒來後，從女朋友口中得知戰爭已經開始，他們便急忙聯系包車。杰森在直播時不斷獲得中國網民送上禮物，「謝謝大家的幫助，大家給我刷了六千塊錢了，肯定不夠包車費用，但是我很感謝大家了。」杰森坦言擔心情況持續下去，會帶來更糟糕的影響，他並向網民展示著冰箱裡僅剩的牛排和一袋速凍水餃，「這些東西我一定會隨身帶著，誰也不能保證之後會發生甚麼。」

當得知機場跑道被炸毀，杰森在直播期間向網民展示假設需要預約單獨包機的過程，結果發現在網絡平台上，周五（25日）從基輔包機到上海的費用高達105.5萬元。

杰森的直播相當受中國網民歡迎，不少人給他送上禮物。杰森不斷表示感謝之餘，亦有回應一部分人的提問，並且談到自己的未來，「我知道大家給我刷了禮物，但是杯水車薪，戰爭給普通民眾帶來的損失非常大，這意味著我所有的生活全部都要重新開始。我現在打算包車先去波蘭，再考慮後續的問題。」