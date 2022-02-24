烏克蘭局勢｜中使館籲在烏公民注意安全　「可在車身貼中國國旗」

烏克蘭緊張局勢急劇升溫，中國駐烏克蘭大使館周四（24日）發布聲明，提醒在烏中國公民與中資企業注意安全，並指若需長途駕車，可在車身明顯處貼中國國旗。



烏克蘭：圖為兩名士兵2月23日在烏東Novoluhanske巡邏，一名老婿行經一幢被炮彈破壞的樓房。（AP）

大使館指，社會秩序混亂失控，特別是城裏發生嚴重騷亂時，在大街上行走可能成為被攻擊的目標，交通也可能隨時被阻，倉促外出可能遭遇不可控風險。最好待在家裏，且遠離窗户和玻璃，以免發生意外傷害。如出現危險情況，一定要保持冷靜，一切以確保人身安全為首要並第一時間聯繫當地強力部門。

大使館呼籲，中國公民和中資企業與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友保持聯繫，互通信息，互相幫助。如遇斷網、斷電、斷手機訊號，不要慌張，待通訊方式恢復後第一時間關注使館通過各種方式，特別是微信公眾號和官網發布的信息。

大使館表示，若駕車長途旅行，注意沿途是否可以加油，防止加油站關閉，導致無法繼續前行，「可在車身明顯處貼上中國國旗」。以及密切關注事態發展，並注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區。

大使館稱，中國人民歷來具有團結奮鬥、互幫互助的優良傳統，出門在外更是需要中國同胞之間發揚這種精神，相互之間要努力伸出援助之手，體現中國人的形象和中國的力量。特別是在烏的中國企業、有著在烏豐富工作和生活經歷的華商華僑等，要多幫助經驗經歷少的其他同胞，特別是留學生。困難時刻，相互溫暖、相互幫助最重要。

圖為2022年2月23日，一名烏克蘭部隊成員在烏東Svitlodarsk的分隔線上使用對講機。(AP)

大使館最後指，「請大家思想上不要恐慌。使館將與大家同在，並全力解決大家遇到的問題。」

周一（21日），俄羅斯總統普京認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為「獨立國家」，並獲授權向當地派兵，令區內局勢進一步升溫。

中國駐聯合國代表張軍就呼籲烏克蘭和俄羅斯危機各方「保持冷靜和理性」，避免加劇緊張局勢。「中國認為和平解決烏克蘭問題的大門並未完全關閉，鼓勵一切以外交方式解決問題」。