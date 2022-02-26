中國三成進口粟米來自烏克蘭　專家料俄烏局勢或令價格增加

據央視財經報道，俄烏緊張局勢升級，已經開始對國際農產品貿易格局產生影響。而中國有近三成粟米由烏克蘭進口，有專家分析指，衝突一旦加劇，則會在短期內推高粟米進口價格。



據海關數據顯示，2021年，中國從烏克蘭進口粟米824萬噸，佔29.07％。中國進口的粟米主要用於飼料加工。自烏克蘭進口的粟米主要自基輔港出發，通過海運運至中國東部和南部各港口。

有內地進口商表示，相對於船期，他們更擔心的是價格的變化。近段時間以來，粟米的進口價格持續上漲。從去年年底的每噸1900元（人民幣，下同），漲到了目前的2600元每噸。

有專家分析認為，若俄烏衝突加劇，短期將繼續推高粟米進口價格。

據了解，中國自2013年開始從烏克蘭進口粟米，進口量於2019至2020年間猛增。尤其是2020年，粟米進口量首次突破1000萬噸的進口配額，達到1129萬噸。

海關數據顯示，2021年中國進口粟米量再創歷史新高，達到2836萬噸，按年增長151%，其中由烏克蘭進口的粟米量僅次於美國。

事實上，中國粟米進口量大增的原因是粟米在2020至2021年間價格暴漲。2020年生豬價格大漲，而粟米是豬飼料最主要原料，生豬養殖規模擴大也催生了粟米消費需求但猛漲。