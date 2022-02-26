烏克蘭局勢｜台男受困西部擬乘火車往斯洛伐克　台外交部派員協助

烏克蘭戰火持續，台灣外交部日前宣布啟動緊急撤僑計畫。當局周六（26日）說明，一名旅居基輔的王姓台籍男子與其烏克蘭籍配偶受困於西部城市烏日霍羅德，計劃乘火車到烏克蘭與斯洛伐克邊境，駐處已派員前往烏克蘭邊境關卡協助入境和安頓事宜。



台外交部稱，王男偕同配偶因遭逢俄羅斯入侵烏克蘭而受困在烏日霍羅德，無法返回基輔拿取護照，考量所在地緣關係，計劃搭乘火車至烏克蘭與斯洛伐克邊境，盼望入境該國避難。

經駐斯洛伐克代表處，當局迅速直接與王男取得聯繫，已確認目前二人人身平安，另並聯繫斯洛伐克外交部及移民單位確認，斯方採行人道關懷立場，歡迎烏克蘭難民，即使王男及配偶僅持有烏國居留證，也能順利入境。同時，駐斯洛伐克代表處已立即派員前往烏克蘭邊境關卡，協助他們入境及隨後暫時安頓事宜，未來如果決定返台，也將提供各項必要協助。

據早前報道，台外交部已宣布啟動緊急撤僑計劃，13名台灣人及其配偶周五（25日）晚由巴士載離基輔，另有5人中途加入，他們將以陸路形式載往西部城市利沃夫。