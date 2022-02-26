烏克蘭局勢｜中國網紅在烏國遭敵視　女留學生更稱遭跟蹤、威脅

俄烏戰事越演越烈，中國官方24日才建議在烏公民可於車上掛出五星旗，但26日卻又緊急警告公民不要隨意亮明身份，及展示具有識別性的標識。同時，許多在烏中國人也在網路上求救，稱自己遭到烏克蘭人敵視，甚至還有女留學生被跟蹤、威脅及恐嚇。



中國網紅「雪茄哥」人在烏克蘭東部靠近頓內次克的一個小鎮，俄羅斯進攻烏克蘭之後，他曾嘗試擔任「戰地記者」在街頭直播，但由於附近爆炸不斷，又被當地居民敵視，最後決定放棄，「他們對我們有一種不好的口氣，還有這裡停水、停電已經3天了，情況越來越差。」

在烏克蘭的中國人在網路上求救，稱自己遭到烏克蘭人敵視，甚至有女留學生被跟蹤、威脅及恐嚇。

+ 5

雪茄哥說，他已經聯繫了中國駐烏克蘭大使館，大使館承諾將協調車子來接他們到安全的地方，「在這裡感謝祖國對我們的關心，對我們的幫助！祖國加油！祖國偉大！祖國最棒！」影片的最後，雪茄哥甚至還哭了出來，顯然承受了很大的壓力。

另外，一名人在基輔的中國女留學生25日也在網路上驚恐表示，她外出前往超市購買物資時，被當地民眾威脅及恐嚇，甚至還遭到了跟蹤，「我在就近的小超市甩掉了他，急忙跑回家，物資也沒買到，現在基輔形勢嚴峻，當地民眾情緒激動。」

俄軍24日對烏克蘭展開進攻，但中國當天並未宣布撤僑，只警告公民注意安全、待在家裏，不要前往局勢不穩地區，以及建議開車長途旅行時「可在車身明顯處貼上中國國旗」。隨著戰事越演越烈，中國才在25日公布了撤僑計劃，並開放在烏中國公民展開登記。

不過，雖然開放登記了，但撤僑行動仍未真正展開，許多中國公民都在當地遭遇了困難甚至危險，中國官方於是又在26日警告，「隨著烏俄戰事不斷升級，烏社會上極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給我在烏中國公民造成安全風險。不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。」

【俄烏局勢相關圖輯】俄羅斯攻入烏克蘭兩國斷交 戰事觸發民眾逃難潮

+ 19

烏克蘭局勢｜西方國家金融制裁影響有限？全因俄用這招轉移資金

+ 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】