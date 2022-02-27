深圳開通3條「海上快線」保障供港物資運輸　5天運送逾30艘次

接連有香港跨境司機在內地確診，蔬菜及鮮活食品供應備受關注。本月21日起，深圳港大鏟灣碼頭、媽灣碼頭和鹽田港集裝箱碼頭開通3條定時、定點駁船航線，打造了供港運輸「海上快線」，重點保障供港生鮮食品、生活用品及生產物資。

據央視報道，截至2月26日，「海上快線」向香港運送物資已超過30艘次。



據早前報道，新開通的大鏟灣碼頭至香港現代貨箱碼頭快線只需4-5小時、媽灣碼頭至屯門內河碼頭僅要2-3小時、鹽田碼頭至香港國際集裝箱碼頭需要7-8小時，3條定時定點駁船專用航線，在碼頭內設置專用泊位，每日具備3000標箱處理能力。

深圳海關又採取「提前申報、抵港直裝、非侵入查驗」監管模式，引導供港企業提前申報、實現貨到自動分流。對於無需查驗的貨物第一時間通知放行，實施「抵港直裝」，推進通關「零等待」、「零延時」，實現供港鮮活商品「次晨達」。

廣東海事打造「綠色通道」

此外，中新社26日報道指，據廣東海事局，為保障香港居民生活和防疫物資物流供應鏈穩定暢通，廣東海事局與有關部門共同打造供港物資「綠色通道」，保障供港物資運輸船舶安全暢通。

廣東海事部門成立應急保障小組，安排專人對接，提前與港口調度、船舶代理的溝通協調，及時掌握供港物資情況、船方需求、船舶進出港計劃、生產調度等情況，為船舶量身訂做運輸保障方案，會同多方共同建立服務協調保障機制。

根據供港物資運輸船舶的出港計劃，廣東海事部門提前謀劃，為供港物資運輸船舶開通口岸通關「綠色通道」，專人受理船舶進出口岸審批，當場受理，當場審批，實行口岸審批「零等待」。利用海事智慧監管平台實時掌握碼頭集裝箱船舶動態，協助供港船舶高效靠泊和離港。安排執法人員現場指揮調度碼頭靠泊作業，提升船舶靠泊裝卸作業效率。