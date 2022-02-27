疫情｜番禺開通「綠色通道」　逾4000病床快速通關助港建方艙醫院

香港疫情嚴重，中央先後派出專家組、醫療防疫工作隊到港，並運送多批物資助港抗疫，加建臨時性社區隔離治療設施（方艙醫院）。

連日來，番禺邊檢站為載運病床等醫療器械的往來港澳小型船舶開通「綠色通道」優先查驗，確保邊檢「零等待」，為三批次共計約4000餘件病床保駕護航。



運載香港「方艙醫院」病床的貨車。（微信公眾號＠廣州邊檢）

微信公眾號「廣州邊檢」發文稱，中央援建香港的四處「方艙醫院」已開工建設，全部投入使用後，預計將為香港提供1.4萬至1.7萬個隔離單位，能夠有效緩解香港病床不足的壓力。

2月24日晚上9時許，第三艘載運援建香港「方艙醫院」病床的船舶「志航986」號，在廣州番港貨運碼頭完成查驗後離開碼頭，駛往香港。

據介紹，防疫物資將繼續從番港貨運碼頭通關出境運往香港抗疫前線。番禺邊檢站將嚴格落實國家移民管理局十項措施，履行「24小時服務」和通關零延時承諾，對運輸抗疫物資的交通運輸工具實行「零等待」邊檢驗放，助力香港抗疫。