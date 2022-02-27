香港疫情形勢嚴峻，深圳市商務部門多舉措確保供港貨源充足穩定。

深圳市商務局副局長周明武今日（27日）介紹，深圳供港民生物資約佔香港市場80%，包括蔬菜、活豬‍‍、水果、冰鮮肉等。



周明武介紹，深圳保供的民生必需品佔香港市場約80%。近期數據顯示，深圳日均‍‍供港蔬菜2000多噸，活豬‍‍日均約2800多隻，水果400多噸，‍‍鮮冰肉300多噸，乳製品60多噸。

為確保物資供應穩定，商務部門採取確保貨源充足穩定、保障運輸暢通、開闢新運輸通道等措施，包括加強深圳海吉星和清水河中轉倉來貨的市場監測，‍‍督導‍‍保供企業加大備貨力度。據悉，‍‍深圳有60多家重點保供的企業，正‍‍加強組織貨源，保障貨源的價穩量足。

在嚴格落實疫情防控基礎上，圍繞民生物資的分揀‍‍運輸和車輛消毒、司機健康管理等各環節，強化安全管理。為加大供港民生‍‍鮮活物資供應，保障陸路運輸暢通，從2月14日起，深圳設置文錦渡口岸僅用於‍‍供港鮮活類貨物的跨境車輛的出入境。

深圳開闢新的運輸通道，加強物資運輸的保障。2月21日起，深圳港口包括大鏟灣碼頭、鹽田港等，已開通深港跨境運輸水路專線。截至26日，共開行30餘班次，開行至今累計‍‍運輸供港物資1萬多噸。

此外，交通部門正‍‍計劃開通深港跨境鐵路貨運的線路，為深港兩地的商貿企業‍‍提供更多運輸方式。