內地人均GDP突破8萬人民幣　超過世界平均　年增長8.1%

國家統計局今（28日）發布內地2021年國民經濟和社會發展統計公報，初步核算，全年國內生產總值（GDP）達1,143,670億元（人民幣，下同），比去年增長8.1%，全年人均GDP80,976元，比上年增長8.0%。



公報顯示，2021年國民總收入達1,133,518億元，比上年增長7.9%。全員勞動生產率為146380元/人，比去年提高8.7%，2021年，GDP比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，在全球主要經濟體中名列前茅；經濟規模突破110萬億元，達到114.4萬億元，穩居全球第二大經濟體。全年人均GDP80,976元，比上年增長8.0%。

《中國新聞網》指出，2021年，按年平均匯率折算，內地經濟總量達到17.7萬億美元，預計佔世界經濟的比重超過18%，對世界經濟增長的貢獻率達到25%左右。而人均GDP達到80,976元，按年平均匯率折算達12,551美元，超過世界人均GDP水平。

《中國新聞網》指出，居民收入與經濟增長基本同步。2021年內地居民人均可支配收入35,128元，比去年實際增長8.1%，快於人均GDP增速，約與GDP增速同步。

脫貧縣居民收入同樣增長快速。2021年，脫貧縣農村居民人均可支配收入14,051元，比去年，實際增長10.8%，快於全國農村居民人均可支配收入增速。全國農民工總量29,251萬人，比上年增長2.4%。內地農民工人均月收入4432元，比上年增長8.8%。

而由於外資准入負面清單持續縮減，2021年，內地實際使用外商直接投資金額1.1萬億元，比上年增長14.9%，首次突破1萬億元。