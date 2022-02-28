內地首公布行賄人被處分數據：去年全國紀監處分4806人

據《澎湃新聞》報道，近日，十九屆中央紀委六次全會工作報告全文發布，首次公布行賄人相關數據。2021年，全國紀檢監察機關留置行賄人員5006人、處分4806人、移送檢察機關2822人。

會上部署2022年工作任務，提出加大打擊行賄力度，探索實施行賄人「黑名單」制度。



據報道，最高檢第三檢察廳廳長史衛忠近日介紹，2021年1至11月辦理的行賄案件數量明顯增加，按年2020年上升了18.3%。同期，全國檢察機關共辦理行賄、對單位行賄、單位行賄、對有影響力的人行賄案件共計2717人。

專家：不能「重受賄輕行賄」

江蘇省常熟市紀委監委案件監督管理室副主任朱蒙說，受賄者利用職務便利「回報」行賄者，肥了自己、損了公家。受賄行賄不僅造成國有資產、國家資源流失，還會損害政商關係和營商環境，破壞政治生態和社會風氣。

他認為，一段時間以來，「重受賄輕行賄」導致懲治行賄力度不夠，導致行賄者違法成本低、風險低，收益卻很高，這是行賄屢禁不止的一個重要原因。

中央財經大學法學院副院長、教授於文豪指，在司法實踐中，存在對行賄犯罪刑事追訴率低，對行賄人的量刑偏輕的問題。「有辦案觀念上重受賄輕行賄，有辦案方式上以寬宥行賄來打擊受賄，還有行賄犯罪的『罰金刑』適用不夠科學規範等現象，久而久之讓不法人員產生一種誤解，那就是受賄有罪，行賄罪輕甚至不受追究。」

2021年9月，中央紀委國家監委會同有關單位聯合印發了《關於進一步推進受賄行賄一起查的意見》，明確了查處行賄行為的五個重點：多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄，特別是黨的十八大後不收斂不收手的；黨員和國家工作人員行賄的；在國家重要工作、重點工程、重大項目中行賄的；在組織人事、執紀執法司法、生態環保、財政金融、安全生產、食品藥品、幫扶救災、養老社保、教育醫療等領域行賄的；實施重大商業賄賂的。

當局對行賄罪的處罰也越來越明確。監察法在第二十二條中規定，對涉嫌行賄犯罪或者共同職務犯罪的涉案人員，監察機關可以依照前款規定採取留置措施。《刑法修正案（九）》通過增設罰金刑、嚴格從寬處罰情節的適用條件等，加大對行賄罪的處罰力度。

報道指，建立行賄人「黑名單」制度，也是《意見》一項重要內容。中央紀委國家監委正在建立行賄人「黑名單」制度，並就紀檢監察機關與人大機關、政協機關和組織人事部門、統戰部門、執法機關等對行賄人開展聯合懲戒進行探索實踐，旨在提高治理行賄的綜合效能。