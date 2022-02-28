蔡英文讚烏克蘭人團結捍衛主權　馬英九：台灣應與大陸避戰謀和

俄烏局勢緊張，首都基輔市中心槍砲聲不絕於耳。近年兩岸關係緊張，最新國際形勢亦帶動相關討論。

今日（28日）是228事件75周年。台灣總統蔡英文表示，全世界都看到烏克蘭堅持捍衛主權、自由民主的決心；團結才能面對變局，無論面對怎樣的挑戰，民主是唯一的選項，團結是唯一的方法。

台灣前總統馬英九則表示，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，烏俄應努力謀和，而台灣處理兩岸事務也應走向避戰謀和。



中央社報道指，蔡英文出席紀念228事件的活動時表示，全世界都看到烏克蘭人民為了自己的國家、為了民主自由而團結奮鬥、抵抗侵略，他們堅持捍衛國家主權、自由民主的決心，讓全世界追求民主的人為之動容，也讓國際更加強支持烏克蘭的力量。

蔡英文稱，團結的國家才能面對變局、克服挑戰，團結台灣、保衛民主是她作為總統的責任與堅持，會密切因應國際情勢。無論面對怎樣的挑戰，民主是唯一的選項，團結是唯一的方法。

▼俄烏戰況持續▼



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馬英九在出席另一場紀念228事件的活動時則表示，這次烏俄戰爭發生的原因很複雜，但最重要的是戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，雙方應該努力謀和，這才是目前應該做的事。

被問及若台灣被入侵，美軍是否會援台，馬英九回應稱，美國會出售武器、提供情報給台灣，但是出兵的機會非常小，所以台灣處理兩岸事務時應走向避戰謀和的路，一方面避免戰爭，二方面跟中國大陸一樣謀求和平，才能真正做到安和樂利。