烏克蘭局勢｜微博用戶狂呼「下個到台灣」　陸網紅逆風開戰斥無恥

俄羅斯揮軍直入烏克蘭，而處境相似的台灣也引發關注，微博「入侵台灣」等話題更是吵翻天；對此，擁有50萬粉絲的大陸YouTuber「錫蘭Ceylan」逆風開轟，認為在戰爭面前有如此的言論，「真是噁心到爆，無知到極致」。



錫蘭Ceylan昨在推特上發文怒譙：「俄烏開戰，微博上一群意淫入侵台灣的人，說統一要花幾個小時，還有不放棄藉此機會當教師爺的人。在戰爭前面如此從容，真是噁心到批爆，無知到極致，5000年文化、仁義禮智信到最後就這？希望他們打仗時，第一個被爆頭。」

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此話一出，就有台網友截圖放上PTT，驚呼：「這個人這半年靠著做台灣相關的題材，在說中文的地區慢慢紅起來，這是不要命了嗎？蹭台灣熱度也不用送頭吧？原本在B站直播意外打開哏圖，導致帳號被封，現在好不容易才在YouTube爬起來的說。」對此，網民也洗版留言，「財富密碼」、「反戰而已，理性評論」、「沒幫台灣說話啊，他只是客觀說希望和平」、「感覺沒幫，就只是希望不要開戰」、「只是呼籲世界和平，但用詞夠乳滑（辱華）」、「中比混血，人現在好像在上海」、「我們懷念他」、「最猛的是他現在住中國」。

錫蘭出生於比利時布魯塞爾，並在當地接觸到YouTuber行業，2013年，他開始在優酷上傳遊戲Minecraft遊戲影片，其間因忍受不了大陸學校的龐大壓力，休學在家並投身影片創作，2016年他轉型評價網上熱門事件、製作不要笑挑戰、討論網路現象等生活類影片，怎料2018年在直播時，無意中點開惡搞習近平圖片，遭到永久封禁。

本月2月12日，錫蘭頻道更推出影片「這個B站UP主正在瘋狂抄襲台灣的YouTuber！」，片中直指大陸B站UP主歐陽尚書w、咩也發明家等人抄襲台灣YouTuber，受害者包括小玉、放火、尊和胡子，引發許多台灣網友關注。

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