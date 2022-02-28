疫情｜中央援港防控專家組今赴港　梁萬年擔任組長曾倡動態清零

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，今日（28日）下午率專家組從深圳灣口岸出發赴港，協助特區政府抗疫。



中央援港防控專家組由5位專家組成，梁萬年擔任專家組組長。據此前報道，梁萬年是歷來來港最高層的國家級專家，他本月初接受傳媒訪問時，曾表示香港人口密度大、國際交往頻繁，各種受感染、輸入風險、擴散風險都比一般城市要高。當時香港疫情未有幾何式爆發，他表示「動態清零」對香港仍然適用。

梁萬年認為，「動態清零」平衡社會經濟發展、生產生活和疫情防控的關係，需考慮精準的流行病學調查，包括感染源、傳播路徑、密切接觸者等，運用大數據手段，找出密切接觸者，做精準管控，使其不造成連續性傳播。他覺得香港科技、城市管理水平，應該有此能力。

不過，他解釋「動態清零」並不等於「零容忍」，「我們零容忍的是什麼呢？就是說你一旦發現有病例，你的作為慢，動作不夠快、措施不落實，那個是不容許的。」梁萬年又否定「與病毒共存論」，因為Omicron重症率、病死率仍比一般流感高，認為今後若出現有特異性、有效的藥物，戰勝病毒後，才可與病毒共存，現在選擇「躺平」為時過早。