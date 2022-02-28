疫情｜深圳13個跨境運輸接駁站明啟用　司機站內卸貨後原路返港

為提高供港物資運輸能力，保障深港跨境貨物運輸穩定，深圳市在口岸區域或高速公路出口附近設置了13個跨境貨物陸路運輸綜合接駁站，3月1日起全面運作。
深圳市今日（28日）召開新聞發布會。市交通運輸局副局長徐煒在會上介紹，深圳嚴格落實「集中接駁、定線進出、精準管控、限時返回」的管控要求，組織各區在口岸區域或高速公路出口附近設置了13個綜合接駁站，並實施「三區兩通道」管理，站內配備司機驛站、電子圍欄、視頻監控等設施設備。
同時，第一批共500名應急接駁司機儲備工作已經就緒，接駁站內亦設置了跨境司機臨時休息區，配備座椅、電視、熱水、即食麵、應急藥物、消毒劑等設備物資，以滿足跨境司機臨時休息需要。
深圳市對跨境司機實行入境口岸與綜合接駁站之間指定線路行駛、限時返港。對綜合接駁站司機、作業人員、管理人員實行全名單管理、一人一檔、集中居住、閉環管理，確保最大限度降低跨境貨物陸路運輸疫情風險。
為進一步減輕深圳陸路口岸運輸壓力，深圳於2月21日已經全面開通「大鏟灣碼頭--香港現代貨箱碼頭」、「媽灣碼頭--屯門內河碼頭」、「鹽田國際碼頭--香港國際貨櫃碼頭」等3條供港生產生活物資定時定點駁船專用航線。
徐煒表示，深港跨境水路運輸高效便捷、綠色環保，媽灣、大鏟灣、鹽田港區供港物資專用航線分別4小時、5小時、8小時直達香港碼頭。截至2月27日，已累計運輸供港物資約2萬噸。大鏟灣、媽灣和鹽田三個港區將視需要逐步增加或調整船舶運力、班次，確保滿足供港運輸需求，保障香港市民生產生活物資供應。
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