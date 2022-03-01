亞洲第一深水導管架「海基一號」完工　體型相當中型航母

2月28日，中國海油發布消息，國內自主設計建造的亞洲第一深水導管架——「海基一號」，在廣東珠海順利完工。

「海基一號」將服役於南海東部陸豐油田群區域，該區開發項目高峰年產原油達185萬噸，將為粵港澳大灣區經濟社會發展注入新的動力。



「海基一號」所在海域距離香港東南200多公里，水深約284米，是國內首次在此水深海域設計、建造、安裝固定式導管架平台。「海基一號」將服役於南海東部陸豐油田群陸豐15-1平台，平台上部組塊重1.1萬噸，甲板面積達7700平方米；平台建成後，將刷新國內海上原油生產平台的重量紀錄。

「海基一號」總高度達302米，重量達3萬噸，所用鋼鐵可以製造一艘中型航空母艦，（央視新聞）

據介紹，導管架相當於固定式海上油氣平台的「基座」，用於支撐平台的龐大身軀與巨大噸位。 「海基一號」總高度達302米，與北京國貿大廈高度接近，重量達3萬噸，所用鋼鐵可以製造一艘中型航空母艦，是亞洲首例300米級深水導管架。

導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣開發設施，具有甲板面積大、可變載荷大、結構安全可靠等優點，可設置鑽機、修井機和乾式井口等各類設備。目前，全球有數千座導管架生產平台，應用水深超過280米的僅有10座。

「海基一號」將於3月下旬進行海上安裝。目前，導管架裝船、運輸、海上安裝等技術方案已通過專家審查，海管鋪設、海管終端及防沉板安裝等海上施工已按計劃完成。