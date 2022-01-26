新疆塔里木盆地新發現億噸級油氣區　料進一步提升能源供應能力

中國石化近日在位於新疆的塔里木盆地順北油氣田新發現億噸級油氣區，初步測算當地將增加資源量凝析油8800萬噸、天然氣2900億立方米，並進一步提升中國能源供應能力。



據央視報道，中國石化西北油田部署在塔里木盆地的重點探井順北801X井，日前試獲高產工業油氣流，日產原油136.7噸、天然氣109.3萬立方米，折算油氣當量1007.6噸。該井的突破進一步證實了順北油氣田8號斷裂帶的勘探潛力。

報道指，塔里木盆地是中國油氣增儲上產的重要基地，中國石化在該盆地先後發現塔河油田、順北油氣田兩個十億噸級油氣田。截至目前，西北油田累計探明石油地質儲量16.65億噸、天然氣地質儲量945.83億立方米，累計產量超過1.4億噸油氣當量。

順北油氣田位於塔里木盆地中西部。（北京日報）

2016年，中國石化宣佈在位於塔里木盆地中西部的順北油氣田勘探取得重大商業發現，成為近10年來塔里木盆地石油勘探的新亮點，此後公司自主研發形成順北超深斷控型油氣成藏理論與關鍵技術，取得多口井的油氣突破等。

據中國石化西北石油局有限公司總經理王世潔介紹，順北油氣田的油氣藏類型特殊，具超深、超高壓、超高溫等特點，儲層平均埋藏深度逾7300米，屬世上其中一個埋藏最深的油氣藏，勘探開發難度大。截至目前，順北油氣田累產原油333萬噸、天然氣14.97億立方米，成為「十四五」期間，中國石化重要的增儲上產陣地。