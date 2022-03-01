疫情｜深圳口岸增16跨境貨車司機陽性　內地逾百個案為香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（2月28日）內地新增本土確診病例75宗，其中深圳有23宗；另新增本土無症狀感染者42宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在2月26日又檢測16名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有63宗，北京有10宗，上海有44宗。



內地新增本土確診病例方面，廣東31宗，其中深圳市23宗、東莞市7宗、中山市1宗；內蒙古14宗，其中呼和浩特市13宗、包頭市1宗；天津6宗，其中濱海新區4宗、東麗區2宗；廣西6宗，均在防城港市；雲南6宗，其中德宏傣族景頗族自治州5宗、臨滄市1宗；黑龍江4宗，其中牡丹江市3宗、雞西市1宗；江蘇3宗，均在蘇州市；湖北2宗，均在武漢市；山西1宗，在晉中市；海南1宗，在三亞市；四川1宗，在成都市；含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（天津2宗，黑龍江1宗）。

本土無症狀感染者方面，廣東25宗，其中東莞市20宗、深圳市5宗；雲南6宗，其中臨滄市3宗、德宏傣族景頗族自治州2宗、紅河哈尼族彝族自治州1宗；黑龍江5宗，其中牡丹江市4宗、佳木斯市1宗；上海3宗，均在浦東新區；山東1宗，在煙台市；湖北1宗，在武漢市；四川1宗，在成都市。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在2月26日又檢測16名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、皇崗、文錦渡、沙頭角口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、惠州、東莞、江門、汕尾、中山等，一共有63宗。

北京方面，昨日新增10宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有44宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。