中央一號文件防範農村家族宗族勢力　官媒：村選舉須加強黨的領導

近日出台的2022年中央一號文件提出「防範家族宗族勢力對農村基層政權的侵蝕和影響」。

內地官媒《人民日報》海外版旗下自媒體「俠客島」發文表示，在一些地方，家族宗族拉幫結派、拉票賄選，長期把控村級政權，依靠村集體資源瘋狂斂財，對基層政治生態造成惡劣影響。要解決問題，「首先，在村級權力產生環節，必須加強黨的領導」。



文章稱，老百姓對當地村級選舉的「訣竅」一清二楚。毋庸諱言，在一些農村地區，「公平競選」時常淪為家族爭大小、分高低的戰場。「認親不認賢」，也是村民投票時普遍存在的心態。至於選舉結果，要麼是「一家獨大」，要麼是部分家族「聯合上台」，形成以家族為核心的權力及利益壟斷組織。

文章指，至於宗族，更容易發展成與基層政府對抗的地方勢力。在南方農村地區，一些村莊歷史悠久，社會結構發育完整，宗族對內團結，對外具有攻擊性與擴張性。一旦公共政策與宗族利益不符，相關勢力便會採取行動，抗衡基層政權。

文章續指，近年來，部分村莊已經實現由亂到治的根本性改善。這種改善當然不是自發產生的，首先，在村級權力產生環節，必須加強黨的領導。比如，村幹部選拔環節不僅要有民主選舉，更要有後備幹部培養制度，先將村裏的好苗子選為村後備幹部，由組織觀察、培養、篩選，再經民主環節推選為村主要幹部。

其次，在村幹部權力行使環節加強監督。此前一些地方探索實行村級權力清單制度，劃定權力范圍，明確權力行使流程，制定權力監督規範。同時，要長期嚴控基層惡性家族宗族勢力抬頭。