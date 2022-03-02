疫情｜內地供港物資鐵路開通　首班列車載運逾110萬份快測包

本港疫情嚴峻，多區出現搶購潮。內地供港物資鐵路貨運（「援港班列」）的首班列車於今日（2日）上午在深圳平湖南國家物流樞紐開通，單程用時約35分鐘。

首班列車共有九個貨卡，載運防疫抗疫物資，包括新冠病毒檢測試劑盒逾110萬人份、防護服2萬件以及連花清瘟膠囊等醫療用品。



據內媒《澎湃新聞》報道，深圳市市長覃偉中出席首班列車的開通儀式並宣布：「中央援港同心抗疫鐵路援港班列正式開通」。

深圳衛視報道指，首趟班列裝載的防疫物資包括新冠病毒檢測試劑盒逾110萬人份、防護服2萬件以及連花清瘟膠囊等醫療用品，該批貨物到港後將於當天送往抗疫前線。

《大公報》今日報道指，深圳海關口岸監管處副處長林浩宇表示，供港物資鐵路貨運將採用中歐班列列車標準。在開通初期，貨運列車將裝載8到9個貨櫃，並以醫療和民生物資為主，每天運行一個班次。

林浩宇又表示，「隨著深港鐵路的磨合，深圳市軌道辦也會與港鐵溝通，加密鐵路的班次，最多可每天發出6到8趟。」

《中國青年報》則報道指，鐵路援港班列司機實行全程閉環管理，要求其從香港返回後實行集中管理和健康監測。健康監測結束檢測核酸呈陰性，方可繼續執行跨港運輸任務。列車司機抵港後活動區域將劃定在列車和休息區之間「二點一線」的範圍，通過加強對列車司機的安全防護，有效切斷疫情傳播的鏈條。

3月1日，廣東省深圳市，鐵路援港班列成功開展空車試運行。圖為援港班列試運行車輛從香港羅湖編組站返回深圳平湖南國家物流樞紐。（深圳市軌道辦 / 中新社）

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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據早前報道，自2月24日供港跨境鐵路貨運列車項目啟動後，深圳成立以深圳市軌道辦、市港澳辦、市口岸辦、廣鐵集團、深圳海關、深圳邊檢等多部門為主要成員的工作小組，與港府相關部門和港鐵公司溝通，研究制定完成鐵路援港班列運輸方案和防疫工作指引，完成貨場配套設施搭建。

深圳海關制訂供港物資跨境鐵路列車開行保障方案，研究列車及司乘人員、裝載供港物資申報、監管、檢疫的最優方式，通過「提前集貨、專人盯單」作業模式確保通關效率，梳理列車進出境流程，逐項在平湖南鐵路場站多次開展運行前現場推演，確保監管作業現場安全防護流程完善、配置到位。