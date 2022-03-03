兩會｜人大代表建議工會、婦聯等建立婚介組織　提升年輕人結婚率

全國「兩會」召開在即，全國人大代表、蘇州大學校長熊思東表示，其將向大會提交《關於提升年輕育齡夫婦生育意願的建議》，當中提到，建議工會、婦聯等建立婚介組織，提升年輕人結婚率。



澎湃新聞報道，熊思東將向大會提交《關於提升年輕育齡夫婦生育意願的建議》。他稱，根據第七次全國人口普查數據，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3，已低於1.5左右的總和生育率國際警戒線，在經濟發達省份這一數據更低，例如，浙江省的總和生育率為1.0左右。

從生育孩次看，2014至2017年，出生人口中「二孩」佔比明顯上升，由2013年的約30%上升到2017年的約50%，此後雖有所下降，但仍高於40%。由此看出，出生人口中「一孩」佔比較低，年輕育齡夫婦生育第一胎的意願偏低。

熊思東認為，近年來，隨著生育觀念的變化，婚育年齡的推遲，加上生育成本的提高，年輕人的生育意願持續下降，應切實減輕家庭的生育、養育、教育等成本，尤其注重提升年輕育齡夫婦的生育意願。具體而言，建議包括將保障人口出生率作為新時代基本國策之一，統籌協調，不斷優化生育政策，全方位加大支持力度，促進人口長期均衡發展。

其次，建立公立婚介組織。他表示，目前中國90後約有1.7億人，而登記結婚的不到1000萬對，大多數已到了最佳適婚年齡的90後還是單身。他建議工會、婦聯、共青團等組織建立公立婚介組織，組織上牽線搭橋，提高適齡人口結婚率。

報道指，今年已有多名人大代表、政協委員透露，將向「兩會」提交鼓勵生育相關的建議、提案。比如，全國政協委員、湖北首義律師事務所主任、湖北省婦聯副主席謝文敏表示，她將提交提案，建議由地方社會保障體系對生育二孩、三孩的家庭按月發放生育補貼；全國人大代表、河北省涿州范陽醫院院長周松勃也建議，重視解決「不能生」的問題，將輔助生殖技術納入醫保支付范圍。