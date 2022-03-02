兩會｜七成受訪者願赴港澳打針　蔡衛平倡大灣區新冠疫苗接種互通

據《澎湃新聞》報道，新冠疫苗已展開接種逾一年的時間，針對目前粵港澳三地免疫規劃、疫苗監管系統互不關聯的問題，全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，將於今年兩會期間移交《關於為粵港澳大灣區內地城市居民提供港澳上市成熟疫苗試點的建議》。



蔡衛平稱，探索一條適合大灣區的疫苗接種服務和互認體系，不僅能滿足跨區流動人群的切實需要，也能進一步滿足大灣區內居民對健康醫療的需求。

蔡衛平指出，內地目前已有44種新冠疫苗獲批上市，以國產疫苗為主，而港澳地區已上市的新冠疫苗分別有38種、25種，均為進口疫苗，且多用聯合疫苗及創新技術疫苗，與國際同步較快。

蔡衛平表示，目前在內地參加社保的港澳居民有近30萬人，在粵長期工作和居住的港澳居民達53.8萬人，而粵港澳三地在疫苗規劃、監管上的差異則為在內地生活的港澳居民帶來不便；此外，亦有調查表明，雖內地疫苗接種服務便利，但仍有七成受訪者表示願意去港澳接種疫苗。

蔡衛平稱，探索一條適合大灣區的疫苗接種服務和互認體系，不僅能滿足跨區流動人群的切實需要，也能進一步滿足大灣區內居民對健康醫療的需求，推動「健康灣區」建設。

蔡衛平建議，開辟通道，允許港澳廣泛使用的疫苗進入大灣區非免疫規劃疫苗範疇。（人民法院報）

綜上，蔡衛平建議，開辟通道，允許港澳廣泛使用的疫苗進入大灣區非免疫規劃疫苗範疇，允許大灣區內地九市的指定醫療機構經授權審批後，使用群眾需求迫切、已在港澳地區上市的疫苗作為非免疫規劃疫苗使用；構建粵港澳大灣區互聯互通的疫苗接種信息系統，避免A地接種第一針，到B地不認可需重新接種的情況，相關疫苗接種記錄不得成為制約入學、就業、流動的前置條件。

蔡衛平續建議，在大灣區內地九市設立港澳疫苗特別接種點，允許有需求的大灣區內地城市居民和港澳人士接種已在港澳上市的成熟疫苗；注重創新疫苗在粵港澳大灣區內真實數據積累，挖掘優質疫苗納入免疫規劃，發掘更多適合內地免疫規劃的創新優質疫苗，探索引進上市、產業化生產及納入全國性免疫規劃的可能。