TVB陳貝兒憑《無窮之路》　獲央視頒「感動中國2021年度人物」

無綫電視（TVB）主持人陳貝兒獲評央視「感動中國2021年度人物」。去年，陳貝兒憑藉一部以全國脫貧攻堅為主題的紀錄片《無窮之路》，廣受觀眾喜愛。在頒獎台上，陳貝兒說很感恩自己可以充當橋樑，讓更多香港人以及海內外的觀眾朋友，知道國家的發展。



主持人陳貝兒獲評央視「感動中國2021年度人物」。（央視）

央視昨晚（3日）播出《感動中國2021年度人物頒獎盛典》，感動中國組委會給予陳貝兒的頒獎詞寫到：「從霓虹燈的叢林中轉身，讓雙腳沾滿泥土；從雨林到沙漠，借溜索穿過偏見，用鋼梯超越了懷疑。一條無窮之路，記錄這時代最美的風景。」

紀錄片《無窮之路》一經播出，便在內地受到廣泛喜愛，豆瓣評分更達到9.5分。談及打造這樣一檔節目的初衷時，陳貝兒說，出發拍攝前曾看到一些外媒對中國脫貧成功的質疑，而作為一名媒體人不可以只看那些報道就信以為真，更要親身看、聽。

拍攝過程中，陳貝兒的五人團隊歷時三個月時間，穿梭在全國6個省份、深入10個曾經深度貧困的地區，見證了中國的脫貧之路。陳貝兒表示，脫貧工程較聯合國預計的時間早十年完成，正是因為有很多無名英雄，「很多香港朋友說，他們看得很感動，因為這個節目他們都知道了現在國家發生的變化，給了我莫大的鼓勵。」

在「感動中國2021年度人物」的頒獎舞台上，陳貝兒亦透露正在籌備《無窮之路》的兄弟篇、姐妹篇。

陳貝兒在微博發文表示感謝。（微博）

節目播出當晚，陳貝兒在微博發文表示感謝，她稱，「作為媒體人，通過鏡頭傳遞真實故事是我的份內事。很難得有機會拍到《無窮之路》這部紀錄片，見證並展示了祖國脫貧攻堅的成果，傳遞正能量給觀眾。未來將繼續用心說好中國故事。」

據了解，央視《感動中國》節目自2003年首播，今年度獲選為感動中國人物的有楊振寧、張順東李國秀夫婦、蘇炳添、朱彥夫、顧誦芬、陳貝兒、彭士祿、吳天一、中國航天人、江夢南。