烏克蘭局勢｜中國首批烏克蘭撤僑航班已起飛　首架班機今早抵杭州

俄烏戰事持續，中國首批烏克蘭撤僑班機於3月4日下午1點20分和傍晚6點20分返程，從羅馬尼亞布加勒斯特分別返回杭州和鄭州，航班號為CA702和CA704，首架撤僑航班將在3月5日早上6點落地杭州蕭山機場。



綜合內媒報道指出，為確保在烏克蘭中國公民能夠安全撤離，中國駐烏克蘭大使館已於2月28日開始撤僑計劃。3月4日晚間已有搭乘首批撤僑航班的網民在網絡分享，可見航班內插滿中國國旗，更有穿著防護衣的工作人員在防護衣外寫下「歡迎回家」。



中國首架烏克蘭撤僑班機國航CA701航班3月4日早上5點16分從北京起飛，前往羅馬尼亞首都布加勒斯特，飛行10.5小時後抵達，3月5日早上6點落地杭州蕭山機場。該航班是俄烏戰事，首架撤僑包機。

搭上首班烏克蘭撤僑班機的民眾也紛紛在微博分享照片，照片中可以看出撤僑班機上懸掛許多中國國旗，穿著防護衣的工作人員更在防護衣寫下「歡迎回家」。不過亦有微博網民對撤僑安排不滿，遭內地網民砲轟後刪文。

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而第二架撤僑包機也在3月4日出發，同樣飛往羅馬尼亞首都布加勒斯特。據了解，首批撤僑包機共有中國國航、東方航空、海南航空三家航空公司，一共6個航班，可搭乘1200人，將陸續於4日至5日抵達羅馬尼亞布加勒斯特，再返回杭州、鄭州、濟南、蘭州四地機場。據中國駐烏克蘭大使館指出，光是在烏克蘭的中國留學生就有2700人之多。



3月5日，中國東方航空將執飛兩班撤僑包機，自羅馬尼亞布加勒斯特飛往蘭州和濟南，3月6日，海航將執飛撤僑航班。此外，目前中國也正在著手安排更多撤僑包機。



此前烏克蘭媒體指出，有在烏克蘭哈爾科夫念書的4名中國留學生因俄軍攻擊身亡。對此，環球網引述中國駐烏克蘭大使館說法指出消息不實，目前尚未有這樣的消息傳出。

中使館也提到，烏克蘭局勢急劇惡化後，中使館已緊急啟動中國在烏克蘭留學生撤離行動。中使館指出，留學生體量大，有約2,700人。撤離條件復雜，時間窗口很短。「我們做出了艱苦的努力，整體撤離工作有效、安全。烏方為我在哈爾科夫的留學生開通專列，為解救被困在戰火之中的中國留學生發揮了很好的作用。使館將繼續全力撤離其他還在烏的學生。」