16歲誤搭巴士流浪上海　聾啞人士憑兒時記憶尋親27年終與家人團聚

日前，上海浦東聾啞人士胡峰尋親27年，終於在淚水中與親人相逢。據《澎湃新聞》報道，16歲時胡峰（化名）因故流浪到上海，由於胡峰不能說話也聽不到聲音，身上更沒有身分證，只能憑兒時記憶尋親，與家人一別就是27年。



16歲時，胡峰因犯了點小錯，擔心爸爸打他，於是獨自離家，藏身在一輛停在路邊的長途巴士裡，結果巴士一路把他帶到了上海。胡峰無法說話，更聽不到聲音，也沒有身分證，只能開始流浪。

在流浪的27年裡，胡峰始終沒有放棄回家的想法，但他關於家鄉的記憶很模糊，印象最深地是「轉盤道（圓環）中間的傘形水塔」。尋親志願者根據胡峰描述的訊息，推斷其家鄉很可能是在安徽或河南附近。之後，志願者們帶胡峰多次帶他尋找家人，也在網絡上發布尋親消息，但仍舊未能幫胡峰回家。

去（2021）年4月，在志願者的陪同下，胡峰再次乘坐火車踏上了尋親之路。根據胡峰記憶中的地圖，他們四處尋找，先到訪河南固始，再到安徽霍邱，還與當地的水塔合影。安徽霍邱之行是胡峰離家最近的一次。

過於零碎的線索，以及有限的人力，都讓胡峰的回家之路困難重重。今年的1月，志願者陪同下，胡峰選擇到上海浦東公安分局刑偵支隊尋求幫助。在瞭解完胡峰的情況後，民警第一時間採集了血樣，並聯繫安徽和河南的當地警方尋求幫助。

浦東警方兵分兩路，一路進行實地勘探，挨家挨戶展開詢問，一路則對胡峰的生物信息進行工作。後經多次比對，新線索浮出水面，胡峰的生物信息與某一胡姓家族極為接近。經民警上門反覆溝通，最終判斷這家人極可能就是胡峰的家人。

最終用手機視像通話的方式，胡峰再次見到久別二十七年的母親，尋親成功。2月21日上午，在警方和志願者的通力協助下，胡峰回到期盼已久的家中。見到失散多年的家人們，在淚水中與他們擁抱。