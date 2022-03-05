北京冬殘奧｜開幕禮盲人運動員點聖火史無前例　贏全場觀眾歡呼

北京2022年冬殘奧會周五（3月4日）在國家體育場「鳥巢」開幕，備受矚目的聖火點燃環節再次嘗試創新，盲人運動員李端擔任最後一棒主火炬手，幾次嘗試將主火炬插入雪花台最後成功，他堅持的精神，令現場觀眾在這一過程中不時喊起「加油」。



北京2022年冬殘奧會周五（3月4日）在國家體育場「鳥巢」開幕。（新華社）

北京冬殘奧會導演沈晨介紹，「我們用了最大膽的方式，邀請一位盲人來點火。到目前為止，在我所了解的殘奧會和冬殘奧會中，還沒有過盲人點火的先例。」

沈晨續指，點火的瞬間必須確保安全，「多虧了這次雪花台加微火的特殊裝置，導演組看似天馬行空的想法變得可行。當最後一棒火炬手李端走上雪花台時，他伸出手去觸碰象徵各代表團的『小雪花』。」

沈晨說，摸索的動作和過程，在這時格外耐人尋味，「大家能感覺到，火炬手在觸摸世界、認知世界，他像是用內心的火焰點燃了我們，這一點小小的火苗照亮了整個天地。尤其在與微火的概念結合後，點火環節展現著中國人生生不息的傳承。」

火炬手李端表示，自己不僅僅代表個人，而是代表所有的運動員和殘疾人運動員，「我要把這些運動員和全國8500萬殘疾人自強不息的精神展現出來，我特別激動，也特別有信心。」

李端1978年出生於東北，曾兩次入選國家男籃青年隊，獲得過全國青年男籃的扣籃冠軍，但在一次打掃衛生中，身邊滅火器底部突然爆炸，上端部分飛起來直接擊中了他的額頭，導致他從此失明。此後，中國殘聯與各級殘聯尋找殘疾人運動員時，李端被發現，再次重啟了運動生涯。

據了解，今屆殘奧會，是中國代表團第6次參加冬殘奧會，也是參賽規模最大、運動員人數最多、參賽項目最全的一屆冬殘奧會。中國代表團總人數217人，其中運動員96人，他們將參加冰壺、冰球、高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪和冬季兩項全部6個大項73個小項比賽。