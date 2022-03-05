北京冬殘奧｜曾為東京殘奧中國首金　護旗手為開幕訓練成百上千次

北京2022年冬殘奧會昨晚（4日）舉行開幕式，當中來自上海、作為護旗手的李豪，是東京殘奧會的中國首金獲得者。他表示，能夠親眼見證冬殘奧會開幕並參與其中是光榮的事，並向外界介紹開幕式彩排的辛酸。



在開幕式上，8名運動員組成了護旗方陣，成員包括自2011年起和殘疾人輪椅擊劍項目結緣，並在東京殘奧會上為中國代表團斬獲首金的李豪。據介紹，舉會旗走動的動作看似簡單，但實則不易，背後要經過成百上千次的訓練方可保持整齊劃一。而每天三四個小時的站立訓練，對於2歲時就因車禍導致右大腿截肢的李豪而言不可謂不吃力。

不過，李豪始終保持高度的熱情，雖然幾天訓練下來腰有點扛不住了，但會場內的無障礙設施，例如人性化的隨行板凳、牢固的扶手等，都緩解了他的疲勞並帶來內心上的溫暖。雖然彩排一共只進行了短短不到10天，但李豪感觸頗深，稱為備戰這次冬殘奧會，向全世界展現中國形象，不管是硬件還是軟件都已經做好了萬全的準備，並特意提到排練期間，會方會根據場景進行適當調整，始終將他們的健康安全放在首位。

雖然輪椅擊劍為夏季殘奧會項目，李豪並不參與此次冬季殘奧會的比賽，但他仍會時刻關注，尤其期待單板滑雪，理由是他自己非常喜歡，也想嘗試。生活方面，李豪也是積極向上，喜歡唱歌的他特別鍾情於老歌《水手》，皆因「擦乾淚，不要怕，至少我們還有夢」等經典歌詞能引起共鳴。

最後對於參與開幕式，李豪認為將如此重要的任務交給他們，是國家對他們的認同，更是對殘疾人的尊重；讓殘疾人與正常人攜手參與，充分體現了殘疾人事業「平等、參與、共享」的發展目標。