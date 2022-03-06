兩會｜習近平：不搞運動式「降碳」　不能把手裏吃飯的傢伙先扔了

內蒙古是主要產煤大省之一，據官媒《人民日報》報道，國家主席習近平昨日（5日）參加他所在的十三屆全國人大五次會議內蒙古代表團審議時談到「雙碳」議題，他表示實現「雙碳」目標，必須堅持穩中求進、逐步實現，不能脫離實際、急於求成，搞運動式「降碳」、踩「急剎車」。

習近平形容，「不能把手裏吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行」。他指出，既要有一個綠色清潔的環境，也要保證生產生活正常進行。



習近平表示，「實現『雙碳』目標是一場廣泛而深刻的變革，也是一項長期任務，既要堅定不移，又要科學有序推進。」習近平指，「這件事，要按照全國布局來統籌考慮。『雙碳』目標是全國來看的，哪裏減，哪裏清零，哪裏還能保留，甚至哪裏要作為保能源的措施還要增加，都要從全國角度來衡量」。

習近平又指，「綠色轉型是一個過程，不是一蹴而就的事情。要先立後破，而不能夠未立先破。富煤貧油少氣是我國的國情，以煤為主的能源結構短期內難以根本改變」。

報道指，習近平在會議上又分享了一則故事：「孫中山當年講過一個有趣的故事，諷刺一些人。有一個幹苦力的，平常拿一根竹竿給人挑東西。有天買了張彩票，把彩票藏竹竿裏了，突然發現自己的號碼中了頭彩，一高興就把竹竿扔江裏去了，心想這輩子再也不用幹這種苦力了。結果到領獎處才發現彩票已經隨竹竿扔到江裏了。這就是竹籃打水一場空。」

習近平解釋，「辦事情一定要掌握這麼一個原則，一定要算大賬、算長遠賬、算整體賬、算綜合賬」。