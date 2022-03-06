中國首次批量研製低軌寬頻衛星發射成功　單星通訊容量超40Gbps

3月5日，由中國航天科技集團一院研製的長征二號丙運載火箭在西昌衛星發射中心點火升空，成功將中國首次批量研製的6顆低軌寬頻通訊衛星——銀河航天02批衛星送入預定軌道，任務取得成功。



綜合媒體3月6日報道，此次任務還搭載發射了一顆商業遙感衛星。中國航天科技集團一院長征二號丙運載火箭型號總體主任設計師李君表示，本次任務中，試驗隊主動協調，快速迭代，短時間內確定系統接口，衛星需求儘可能通過集成成熟子技術、產品來實現，降低系統設計、試驗驗證量，因此大大縮短了任務響應周期——2021年5月正式簽署發射服務合同，2022年3月完成發射，創任務響應新的最短周期。

本次發射是長征二號丙運載火箭2022年的第一發任務，也是長征二號丙運載火箭兩級構型首次中心承力筒側掛式多星組網發射，另外還有多個新技術、新狀態的組合應用。

中國航天科技集團一院長征二號丙運載火箭型號總體副主任設計師邢建偉介紹，在今年後續的發射任務中，長征二號丙運載火箭還計劃進一步開展基於降落傘的整流罩落區控制系統的創新研究。

銀河航天批量研製的低軌寬頻通訊衛星。（新浪科技）

銀河航天02批衛星是銀河航天公司自主研發、批量製造的低軌寬頻通訊衛星，單星設計通訊容量超過40Gbps，衛星平均重量約為190千克。

據悉，這6顆衛星將在軌與銀河航天首發衛星共同組成中國首個低軌寬頻通訊試驗星座，並構建衛星到地面融合的5G試驗網絡——「小蜘蛛網」，具備單次30分鐘左右的不間斷、低時延寬頻通訊服務能力，可用於中國低軌衛星網絡、天地一體網絡等技術驗證。

中國銀河航天02批衛星總指揮常明表示，本次任務的成功發射還驗證了中國具備建設衛星網絡巨型衛星星座所必需的衛星低成本、批量研製及組網運營能力，對於推動中國商業低軌衛星通訊遙感一體化技術發展具有積極意義。