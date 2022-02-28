「一箭22星」開啟共享火箭新模式？　原來其中3顆衛星由深圳研製

2月27日，長征八號遙二運載火箭在文昌航天發射場點火升空，成功將22顆衛星送入預定軌道，創下內地「一箭多星」發射的新紀錄。

到底本次發射的22顆衛星分別有甚麼功能？火箭又如何在不發生碰撞的情況下將衛星送到預定軌道？



據了解，本次發射共搭載了海南一號01星和02星、大運號衛星、文昌一號01星和02星、泰景三號01星、巢湖一號等22顆商業衛星。國家航天局總工程師潘愛華介紹，除了7家商業遙感衛星，還包括在軌的科學試驗衛星，信號處理的衛星等等。

在本次發射任務中，22顆衛星被整齊安放在長征八號火箭的整流罩中，實現多顆衛星「拼車」上太空。航天科技集團一院長征八號運載火箭副總設計師吳義田介紹，22顆衛星是採用12次分離動作，在星箭分離過程中，火箭要不停地變換姿態，「相當於是火箭跳着芭蕾把衛星送出去的」。

吳義田介紹，22顆衛星是採用12次分離動作，火箭在星箭分離過程中要不停地變換姿態。（新華社）

本次長征八號運載火箭成功將22顆衛星送入預定軌道，創下內地「一箭多星」發射的新紀錄。對於採用「一箭多星」將多顆衛星送上太空，潘愛華解釋，「一箭多星」可以降低成本，並大幅度地提高研製效率、發射效率，滿足高密度發射的任務需求。

在充分利用運載火箭的運載能力的同時，「一箭多星」也降低了衛星的發射成本。隨着國內商業航天的不斷發展，一箭多星的發射任務，也能夠讓商業衛星研製的團隊共享國內航天科技進步的成果。

國內的商業航天正逐步發展，隨着電子元器件、衛星有效載荷技術的進步，小型或微納衛星已可滿足用戶需求，因此搭載發射任務將逐漸成為發射任務的常態。對於商業航天市場而言，重量最多只有幾十公斤的小衛星，搭載發射成為節省成本的最優選擇。

據介紹，本次發射任務的22顆衛星，其中3顆由深圳製造，包括由航天科技集團五院深圳航天東方紅衛星有限公司研製的海南一號01星、02星，以及由北京郵電大學深圳研究院與天儀研究院共同研發的「天算星座」第二顆先導試驗星「創星雷神號」。

海南一號01星、02星是對地觀測遙感衛星，可獲取陸地和海洋遙感數據和AIS信號數據，分別應用於海上動態目標觀測，國土普查、城市規劃、地圖測繪等；創星雷神號將為計算與網絡通信基礎軟件平台在「天算星座」中大規模部署進行前期試驗驗證。