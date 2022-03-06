楊利偉：今年完成太空站建設　十年內或實現普通人上太空

按照計劃，今年中國太空站將進入建造階段，完成問天實驗艙、夢天實驗艙、神舟載人飛船和天舟貨運飛船等6次重大任務。

此前，中國大部分太空人都來自空軍。《2021中國的航天》白皮書提到，中國未來將會發展太空旅遊，普通人都可以上太空。中國首位飛天宇航員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，十年內或實現普通人進入中國太空站，「它不是個技術問題，主要看需求」。



目前在中國太空站執行任務的神舟十三號航天員乘組，將於今年4月中旬返回。楊利偉介紹，太空站建造分兩個階段，目前正處於驗證階段。神舟十三號返回後，地面科研人員會對太空站的核心艙進行驗證評估。評估後，神舟十四號、神舟十五號載人飛船和兩艘貨運飛船，以及問天、夢天實驗艙將繼續完成接下來的工作，最終形成太空站T字構型。

今年，中國太空站將進入建造階段，實現首次6個航天器組合體飛行，首次航天員駐留達到6個月，首次實現兩個乘組6名太空人同時在軌。

對於十年內或實現普通人進入中國太空站，楊利偉表示主要看需求。（視覺中國）

楊利偉解釋，太空人每次的任務都有不同，「每一次出艙，任務有很大區別。因為空間站的組裝各階段任務需求不同，所以每一次都會有不同的科學實驗，這樣才會體現空間站作為國家級太空實驗平台的作用」。

太空站建成後，將首次實現神十四、神十五乘組共6名太空人同時在軌。楊利偉介紹，太空站的設計也涉及這方面需求的考慮，是對太空站的驗證，同時也驗證更多太空人在上面的工作和生活，未來會根據需求考慮太空人的在軌駐留時間，飛行時間常態化之後，基本上就按照每半年一次在上面值守。根據工作以及實驗的需要，時間也可能會更長」。

《2021中國的航天》白皮書提到，「十四五」期間中國將培育發展太空旅遊。對於普通人是否有可能到太空站參觀，楊利偉表示，商業航天是整個航天發展的大趨勢，同時也希望能有更多不同性質的企業參與，「從這個角度來講，將來普通老百姓進入空間站是沒有問題的。只要有這種需求，我們的資源允許，這應該不是一個很長遠的問題」。

楊利偉提到，開放合作是中國航天一直以來的態度，歡迎更多國家與中國共同對太空開展研究。他表示，太空站最初設計時就考慮到國際間的合作，且有許多國家都向中國申請聯合飛行，或為他們培養太空人，「從工程角度來講，我們也預留了國際合作的一些資源，小到試驗，大到艙段級的合作」。

他又稱，現在也聯合其他國家的公司合作，太空站第一批就選了9項實驗，將來還會有和其他國家合作的實驗，甚至一些艙段也會有國內外的太空人一起飛行。