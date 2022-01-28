中國航天白皮書｜將推動太空應用產業　培育太空旅游等經濟新業態

國務院新聞辦公室周五（28日）發布《2021中國的航天》白皮書，其中「培育壯大空間（編註：太空）應用產業」一欄中提到，中國航天面向經濟社會發展重大需求，會加強衛星公益服務和商業應用，加速航天技術成果轉移轉化，推動太空應用產業發展，提升航天發展效益效能。

白皮書有舉例麘培育發展多個太空經濟新業態，包括太空旅游、太空生物製藥、太空碎片清除、太空試驗服務等。



2020年7月23日，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器發射升空，大批市民和遊客在發射場附近觀看。（視覺中國）

《星空奇遇記》主角William Shatner（左二）有幸當上一回太空遊客，在2021年10月13日搭乘美國私人航太公司藍色起源的火箭進入太空，他也是進入太空年紀最大的人。（視覺中國）

白皮書指出，在衛星公益服務方面，中國的衛星應用業務服務能力已顯著增強，在資源環境與生態保護、防災減災與應急管理、氣像預報與氣候變化應對、社會管理與公共服務、城鎮化建設與區域協調發展、脫貧攻堅等方面發揮重要作用。例如衛星通信廣播累計為國內農村及邊遠地區的1.4億多戶家庭提供直播衛星電視服務、500多個手機通信基站提供數據回傳，甚至在四川涼山特大森林火災、河南鄭州特大暴雨等災害救援中提供高效應急通信服務。

白皮書稱，未來五年將會圍繞平安中國、健康中國、美麗中國、數字中國建設，強化衛星應用與行業區域發展深度融合，強化太空信息與大數據、物聯網等新一代信息技術深度融合，更好服務支撐碳達峰與碳中和、鄉村振興、新型城鎮化、區域協調發展和生態文明建設。

至於太空應用產業方面，白皮書提到衛星應用商業化發展方興未艾，面向政府、企業和個人的應用市場持續擴大，湧現出一批具有較強競爭力的商業航天企業，產業化規模化發展格局初步形成。航天技術成果加速賦能傳統產業轉型升級，助推新能源、新材料、綠色環保等新興產業和智慧城市、智慧農業、無人駕駛等新業態發展，為建設科技強國、制造強國、網絡強國、交通強國作出重要貢獻。

在未來五年，中國航天將緊緊抓住數字產業化、產業數字化發展機遇，面向經濟社會發展和大眾多樣化需求，加大航天成果轉化和技術轉移，並會培育發展太空旅游、太空生物製藥、太空碎片清除、太空試驗服務等太空經濟新業態，提升航天產業規模效益。