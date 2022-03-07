兩岸關係｜解放軍軍機密集進入台灣空域　本年以來累計47天

烏克蘭局勢惡化，台海問題也成為外界關注焦點。在敏感時刻，解放軍軍機不斷現身台海領域。



綜合媒體3月7日報道，解放軍軍機自2021年至今頻繁現身台海。台媒《自由時報》稱，解放軍軍機6日下午再次進入台西南空域。

報道指，根據廣播及航跡記錄聲稱，有解放軍軍機3月6日下午1時34分進入台灣西南空域防空識別區，高度8,000米。

據台灣國防部，當日1架次殲-11機於台灣西南防空識別區活動，空軍派遣空中巡邏兵力應對，廣播驅離及防空飛彈追監。

《自由時報》援引「台灣西南空域」專頁記錄聲稱，解放軍軍機本月累計進入台鄰近空域4天，本月「廣播驅離紀錄」共計11次。2022年解放軍軍機累計進入台灣鄰近空域47天，「廣播驅離」紀錄共計166次。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，中國大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校此前曾表示，「2021年以來，解放軍常態環台島組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，常態抵近台島周邊組織多軍兵種力量聯合戰備警巡，常態在台島附近海空域組織聯合對海突擊、聯合對陸打擊、聯合防空作戰等實戰化演練，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少，目標十分明確，那就是以果斷行動回擊島內外勢力頻繁勾連、挑戰一個中國原則的惡劣行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整，切實維護兩岸同胞共同福祉和台海地區和平穩定。」

他表示，「當前台海局勢緊張升級的根源，在於民進黨當局和『台獨』分裂勢力的謀『獨』挑釁和外部勢力的『以台制華』圖謀。捍衛國家主權安全、遏制『台獨』分裂行徑，中國人民解放軍義不容辭。」