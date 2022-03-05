蓬佩奧稱美國應承認台灣主權獨立　國台辦批：完全一派胡言

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日訪台，4日於台北發表專題演說時他表示，美國應外交承認台灣是自由主權國家，並稱「這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實」。



對此國台辦發言人朱鳳蓮在4日回應，稱蓬佩奧「一派胡言、暴露了他的本性和險惡用心」。



國台辦發言人朱鳳蓮批評蓬佩奧「一派胡言」。（微博＠國台辦發布）

據聯合新聞網報道，蓬佩奧4日應遠景基金會邀請，在台北君悅飯店發表約20分鐘演說。他主張美國一方面應持續與中華人民共和國以主權政府方式交往，另一方面美國對台灣的外交承認，也不應再被忽略、躲避或視為次等。

蓬佩奧表示，美國應明確表態，外交承認中華民國台灣，並指出台灣不管過去或現任的領導人，都曾明確表示台灣不需要宣布獨立，因為台灣已是個主權獨立的國家，名為中華民國台灣。他指出，美國人民和政府應該承認這個主權事實，台灣人作為一個自由民主的主權國家，值得被世界所尊重。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮於4日回應批評蓬佩奧，「講的這一套謬論是民進黨當局一貫炒作的陳詞濫調，完全是一派胡言。」她指出，一個公開吹噓自己善於撒謊、欺騙、偷盜還以此為榮的人，講出這樣的話來並不奇怪，只不過又進一步暴露了他的本性和險惡用心。

大陸外交部發言人汪文斌則稱，蓬佩奧是一個信譽破產的前政客，狂言妄語是不可能得逞的。