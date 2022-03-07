疫情｜新華社：香港在危急時刻　只要有求內地必定有應

香港疫情嚴峻，新華社昨日（6日）發布有關中央支援香港抗疫工作的報道，表示在危急時刻，中央心繫香港同胞安全健康，中央政府和內地各有關方面全力支援香港抗疫，全力支持香港特區政府履行抗疫主體責任。香港只要有求，內地必定有應。這為香港社會注入了強大正能量。祖國永遠是香港戰勝疫情和一切挑戰的堅強後盾。



該報道題為「香港只要有求、內地必定有應——記中央支援香港抗疫工作」，報道詳細記述了自新一輪本土疫情爆發以來，內地各項對香港的支援工作，包括成立內地支援香港抗疫工作專班、派專家組赴港、保障供港物資供應、提供抗疫物資等。

報道提及，僅物資保供方面，從2月16日至3月3日，內地累計供港活豬21660頭、蔬菜34934噸、水果7298噸、冰鮮冷凍肉7934噸（其中冰鮮冷凍豬肉1366噸）、水產3527噸、蛋類4641噸、乳製品1474噸。衛生紙3492噸，洗手液360噸，消毒水766噸。

在抗疫物資方面，截至3月2日中午12時，內地支援香港醫療物資供應組已累計運抵香港檢測類、防護類、藥品類共9個品種醫療物資，包括快速抗原檢測包1947.02萬人份、N95/KN95口罩3955萬個、血氧儀32.63萬個、金花清感顆粒19.5萬盒、連花清瘟膠囊20萬盒、藿香正氣片2.4萬盒、外科口罩487.5萬個、保護面罩20萬個、保護眼罩9萬個。