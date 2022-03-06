疫情｜深圳跨境運輸轉水路　「海上供港快線」一天兩班運力增三倍

3月4日，深圳市大鏟灣碼頭的「海上供港快線」定時定點駁船增至一天兩班，運力增加了3倍。

大鏟灣碼頭「海上供港快線」以供港生鮮食品為主打。自2月21日起，接近七成生鮮食品均由大鏟灣駁船快線運往香港。截至3月4日，共運行供港專線15個航班，累計運送了7304噸物資。



深圳市交通運輸局消息，3月4日，大鏟灣碼頭的「海上供港快線」臨時增添一條加班船，全部滿艙，三條駁船共運送486標箱，2472噸，相當於247輛貨車，主要運載包括雞蛋、蔬菜、電子產品、針織品、麵粉、塑膠製品等生活物資，供港運輸量創下大鏟灣碼頭「海上供港快線」開航以來最高記錄。

3月4日起，大鏟灣碼頭「海上供港快線」的定時定點駁船，由一天一班增至一天兩班，提升運力至每天360標箱。新增加的運力除了保證生鮮物資運量的持續增加，在醫藥類、電子類、紡織類、冰鮮類等物資方面也將增加供應。

大鏟灣碼頭設置供港物資跨境運輸專用綠色通道與駁船專用泊位，優先駁船靠離駁作業，並啟用專用堆場優先查驗布控的貨櫃，保障運載蔬果的貨櫃24小時暢通無阻。同時，制定了深港跨境運輸水運防控指引，確保港口疫情防控安全。

目前，深圳交通、工信、商務等部門組成的深港跨境運輸貨源組織專班，正進一步收集深圳企業貨源信息，有序引導企業跨境運輸「陸轉水」。

據初步統計，該專班已幫助逾60家重點企業跑通水路運輸渠道，海上供港快線運量從2月24日的314標箱，上升至3月4日1301標箱，累計運輸供港物資8331標箱，相當於陸路運輸約8000輛貨車運量。