疫情｜張伯禮：香港應加強隔離管控及重症救治　大膽使用中醫藥

香港疫情嚴峻，身兼天津中醫藥大學名譽校長的中國工程院院士張伯禮接受新華社採訪時表示，當前應對香港本輪疫情的重點應放在嚴格隔離管控與重症患者集中救治。他又建議要大膽地使用中醫藥應對此次疫情。



新華社7日報道指，張伯禮表示，「目前香港每天新增的死亡病例數還是比較多，其中不少死亡患者是安老院的老年人，對這些地方的患者要格外關注，當務之急是要控制住疫情整體蔓延態勢，盡快降低死亡率」。

張伯禮說，根據以往的經驗，對於老年患者而言，即使剛感染新冠病毒時症狀並不太重，也要做到「先症而治，截斷病勢」，對有基礎病的高齡患者，一定要送到醫院密切觀測、積極救治，避免其病勢轉重。

張伯禮又建議，為盡快控制住疫情，首先要做好患者的嚴格隔離工作，「嚴格隔離管控是非常重要的，這也是建立方艙醫院的意義所在。輕型患者要自覺隔離，特別是要與家屬分開。沒有隔離條件的輕型、普通型患者一定要到方艙醫院接受初步治療，至少能夠做到與家人和社區隔離開、避免傳染給他人」。

張伯禮認為，對於重症患者一定要集中救治，「集中患者、集中醫生、集中資源、集中救治，這樣可以降低患者的死亡率，這是我們兩年多來抗擊疫情過程中總結出的有效經驗」。

張伯禮又建議，要大膽地使用中醫藥應對此次疫情，「中藥在改善患者病情症狀，控制轉重率、降低死亡率、防止後遺症等方面都顯示出一定的優勢。中藥早期介入、全程參與，能夠對預防、治療和康復起到很好的效果」。