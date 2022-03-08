疫情｜內地新增505宗本土個案東莞佔104宗　逾120個案由香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（7日）內地新增本土確診病例175宗；另新增本土無症狀感染者330宗，合共505宗。其中東莞共有104宗本土個案，上海有55宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月5日又檢測14名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有74宗，北京有16宗，上海有34宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林46宗，其中吉林市28宗、長春市17宗、延邊朝鮮族自治州1宗；廣東45宗，其中東莞市31宗、深圳市13宗、惠州市1宗；山東31宗，其中青島市29宗、威海市2宗；江蘇10宗，均在連雲港市；甘肅10宗，其中蘭州市5宗、蘭州新區3宗、白銀市1宗、酒泉市1宗；雲南5宗，其中德宏傣族景頗族自治州3宗、昆明市2宗；陝西5宗，均在西安市；河北4宗，其中石家莊市2宗、邢台市2宗；上海4宗，其中徐匯區3宗、普陀區1宗；浙江4宗，均在衢州市；天津3宗，其中東麗區2宗、北辰區1宗；遼寧3宗，均在瀋陽市；內蒙古2宗，均在呼和浩特市；北京1宗，在海淀區；山西1宗，在運城市；廣西1宗，在崇左市；含6宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林3宗，廣東2宗，廣西1宗）。

本土無症狀感染者方面，山東144宗，其中青島市129宗、威海市14宗、煙台市1宗；廣東73宗，均在東莞市；上海51宗，其中徐匯區16宗、嘉定區13宗、閔行區10宗、寶山區5宗、松江區3宗、浦東新區2宗、楊浦區1宗、金山區1宗；吉林29宗，其中吉林市19宗、長春市6宗、延邊朝鮮族自治州3宗、梅河口市1宗；雲南18宗，其中德宏傣族景頗族自治州15宗、臨滄市2宗、昆明市1宗；遼寧5宗，均在瀋陽市；江蘇5宗，其中連雲港市4宗、南通市1宗；廣西3宗，其中防城港市2宗、百色市1宗；山西1宗，在運城市；甘肅1宗，在臨夏回族自治州。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月5日又檢測14名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、皇崗、蓮塘、文錦渡口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、惠州、中山、東莞、江門等，一共有74宗，其中深圳佔40宗。

北京方面，昨日新增16宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有34宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。