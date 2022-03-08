兩會｜水利部：今年內地北部及南部較大可能有洪水　中部或乾旱

水利部部長李國英今日（8日）在兩會的「部長通道」採訪活動上表示，通過對今年6至8月汛情初步趨勢性研判，內地北部、南部發生洪水的可能性較大，北部大於南部，中部地區發生乾旱的可能性較大。



去年7月，河南多地連日暴雨成災，車輛在鄭州市街頭被淹。（新華社）

李國英解釋，從流域來講，在北部方面，嫩江、松花江、黑龍江，海河流域中北部水系，黃河中游幹流及支流涇河、汾河等河流有可能發生流域性較大洪水。在南部方面，長江上游、珠江流域西江、東南沿海諸河有可能發生區域性洪水。

此外，李國英又指，在中部方面，長江中游、漢江下游有可能發生區域性乾旱。

李國英又表示，去年長江、黃河、海河流域漳衛河、嫩江、松花江、黑龍江、太湖等大江大河大湖相繼發生洪水。與此同時，珠江流域特別是東江、韓江流域發生了60年來最嚴重的旱情，來水量減少七成以上，珠江三角洲城鄉居民供水安全受到嚴峻挑戰。

面對極其嚴峻的汛情、旱情，水利部堅持「四預」，即預報、預警、預演、預案。要求對每一個流域、每一場次洪水、每一座水庫調度、每一處堤防工程防守、每一座蓄滯洪區的分洪運用、每一處受洪水威脅的人員撤離，都要必須做到「四預」，做到科學應對、有序應對、有效應對。

李國英又透露，在去年，全國共有4347座次大中型水庫投入攔洪運用，攔蓄洪水量累計達1390億立方米。全國有11座國家蓄滯洪區投入分洪運用，分蓄洪水量13.28億立方米。