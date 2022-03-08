兩會｜政協委員建議逐步推進「全民免費醫療」　有助節省醫療支出

今年全國兩會，全國政協委員、北京中醫藥大學國學院教授張其成提交關於逐步推進「全民免費醫療」的提案。

他解釋，「全民免費醫療」並不意味完全免費，也不意味完全由財政負擔，而是一種保障水平更高、個人支付比重很低的全民醫療保險制度，認為隨着經濟實力的不斷提升，中國已經奠定「全民免費醫療」的物質基礎。



在提案中，張其成提出5項建議。第一，建議公立醫院基本建設、設備購置、重點學科發展、醫學科學研究、公共衛生服務、醫務人員薪酬等由國家財政保障，讓公立醫院醫生能夠專注於治病救人的本職工作，不斷提升診療水平；讓公立醫院去市場化，真正做到三回歸——公立醫院回歸公益性質，醫生回歸看病角色，藥品回歸治病功能。

其次，由財政資金和醫保基金共同分擔醫療費用，避免將財務壓力轉移到就醫鏈中的醫院和患者任何一方，通過整合醫保基金與財政資金開展免費醫療試點。建議依托現有醫療保障制度，統籌使用醫保基金和財政資金，採用「基本醫療保險先支付+財政兜底」模式，共同分擔醫療費用。

張其成建議逐步推進「全民免費醫療」。（微博＠張其成）

第三，建立「全民免費醫療」的聯動和配套制度。為防止濫用公共醫療資源的過度醫療、過度用藥、過度診斷，防止不合理的醫療費用增長，建議建立相應的規章制度，不斷完善已出台的基本藥物制度、藥品零差率、醫耗聯動、醫聯體建設等製度，繼續推進分級診療制度和社區首診制度。

第四，調整醫務人員薪酬水平和結構，建議醫務人員的薪酬和用藥、檢查等費用徹底脫鉤。「全民免費醫療」可堵住因浪費和腐敗而造成的政府醫保資金損失，所結餘的醫保基金大部分應用於動態調整醫療服務價格，提升醫務人員收入水平，特別是用於調整醫務人員薪酬結構，設置藥事服務費，確保公立醫院醫務人員的待遇不僅不降低，反而有提高。

張其成又建議調整醫務人員的薪酬水平。（新華社）

最後，優先在基層醫療衛生機構和中醫類醫療機構開展免費醫療試點。建議通過在基層醫療衛生機構實行免費醫療，將本來已經較高的報銷比例提高到100%，真正做到基層首診，分級醫療。同時，在全國中醫類醫院開展免費醫療試點，引導患者優先使用中醫藥和低成本的中醫適宜技術，更好發揮中醫「治未病」的優勢。

據了解，中國衛生總費用呈逐年上漲趨勢，過度醫療是其中一個主因。通過對世界各國醫療保健制度的比較研究，以及近年來陝西神木，湖南桑植縣、麻陽苗族自治縣等地實行免費醫療政策效果的觀察，張其成認為，免費醫療不但不會造成醫療費用增加，反而能夠節省醫療支出，「『免費醫療』有一套科學的醫療保健制度，能夠杜絕『小病大醫』，有病不能及時看、小病上大醫院、大病進不了大醫院等情況發生」。