兩會｜兩岸家書證兩岸一家親　「台二代」政協委員籲及早搶救保護

據《人民政協報》報道，全國政協委員、福建省台灣同胞聯誼會會長江爾雄指出，「兩岸家書」等涉台文獻是兩岸一家親的有力證明，每封「兩岸家書」背後都有一段感人的兩岸故事，應及早啟動徵集、搶救和保護流落在民間的珍貴「兩岸家書」，它不僅具有歷史價值、文獻價值，更具有政治現實意義。



兩岸家書。（泉州晚報）

江爾雄建議，啟動開展徵集以「兩岸家書」為主的涉台文獻，由各級政府牽頭，相關部門配合，盡快列入議事日程。重點收集與僑批同樣珍貴的帶有銀信合一的兩岸家書、各種老照片、契約文書等涉台文獻資料。協同有關高校研究機構，從不同渠道進行徵集和研究，增強兩岸歷史記憶的保存及傳承的緊迫感。

江爾雄續指，據不完全調查，漳州市民間現存「兩岸家書」總量在1萬封左右，是有待開發的涉台文獻資料「富礦」。她指，從文獻角度看，「兩岸家書」的意義絕不亞於「僑批」文獻價值。

江爾雄最後指，要對徵集到的「兩岸家書」深入研究，通過組織專家鑑定、研討，撰寫論文，及時召開兩岸家書學術研討會、座談會。條件成熟時可以舉辦展覽，設立「兩岸家書博物館」， 並爭取上升為全國層面、亞太和世界文化遺產保護項目。

據了解，江爾雄出生於福建閩清，是一名「台二代」。其父親是台灣彰化人，18歲時加入國民黨當兵，1948年被派往大陸參加第二次國共內戰，後來加入中國人民解放軍。